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抗中護主權 美防長籲南海各國站出來

美國國防部長艾斯培19日在菲律賓表示，美國將在南海執行更多巡邏，呼籲南海各國公開表態，以集體行動對中國施壓。（路透）

美國國防部長艾斯培19日在菲律賓表示，美國將在南海執行更多巡邏，呼籲南海各國公開表態，以集體行動對中國施壓。（路透）

2019-11-20 05:30:00

艾斯培籲集體行動 讓中國步正軌

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國對南海主權的聲索，引起東南亞各國不滿，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）十九日在菲律賓表示，美國將在南海執行更多巡邏任務，藉此告訴中國，美方將維護對於全球貿易至關重要的南海航行自由。他也公開呼籲南海各國表態，以集體行動維護主權，向中國施壓。

艾斯培十九日與菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）會晤後，在馬尼拉召開的記者會上表示，美國過去一年來執行自由航行任務的次數，已超越過去二十多年來的總和。艾斯培呼籲南海周邊各國守護主權，讓中國步上「正軌」。艾斯培表示，「我們想傳達的明確訊息是，我們並非反對中國，而是我們都服膺國際法，而且我們認為中國也應該遵守」。

美國在南海 將執行更多自由航行

他重申美國「反對任何國家以脅迫或恐嚇，犧牲其他國家而謀求自身國際利益」，「要傳達這項訊息，促使中國步入正軌，採取集體行動是最好的方法」。敦促所有聲稱擁有南海主權聲索國公開表態，向中國施壓。

艾斯培此行是前往泰國參加東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）國防部長擴大會議，席間便曾批評中國在南海的霸凌行徑。十八日結束泰國行程抵達馬尼拉，接著將前往越南訪問。

中國批評美秀肌肉 破壞區域和平

艾斯培與菲國防長羅倫沙納會晤時，重申美國對「美菲共同防禦條約」的承諾，雙方也研議將因應時勢變遷修改共同防禦條約內容。一九五二年生效的「美菲共同防禦條約」規定，若菲國國土遭到武裝侵犯，美國將給予協助；艾斯培強調，條約涵蓋範圍包括南海。羅倫沙納表示，由於美菲共同防禦條約對菲國國土的定義較為模糊，菲律賓目前正與美國討論，如何修改條約。艾斯培也承諾，未來將繼續協助菲國提升軍備與反恐工作。

對於美軍在南海頻繁的自由航行，中國外交部發言人耿爽十九日稍早批評美國頻頻「秀肌肉」，一直在南海問題「煽風點火、挑撥離間」，意圖破壞區域和平。

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