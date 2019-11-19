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南庄歡慶「新夏泰客節」 23、24日美食音樂會登場

苗栗副縣長鄧桂菊（中）、南庄鄉長邱梓增（左）、參山國家風景區管理處長柯建興（右）化身大廚，於記者會上演上菜秀。（記者鄭名翔攝）

苗栗副縣長鄧桂菊（中）、南庄鄉長邱梓增（左）、參山國家風景區管理處長柯建興（右）化身大廚，於記者會上演上菜秀。（記者鄭名翔攝）

2019-11-19 18:51:00

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉年度歲末盛事「新夏泰客節」，將於23、24日於南庄遊客中心外廣場登場，活動除了有各族群帶來的歌舞表演及音樂饗宴外，另邀各方大廚以在地食材進行主題料理PK賽，讓現場飄散各族群佳餚香氣，遊客也可憑當月發票免費參加手工藝DIY，盼讓各地民眾慢遊山城、感受多元文化的魅力。

南庄鄉除有原住民泰雅族、賽夏族世居此地，客家族群也佔多數，近年來更添許多新住民成員加入，各族群融合共同生活於鄉內，成為南庄的一大人文特色，南庄鄉公所也連續12年於歲末年終舉辦慶典，以各式活動呈現在地多元族群的樣貌。

今早苗栗副縣長鄧桂菊、南庄鄉長邱梓增、參山國家風景區管理處長柯建興化身大廚，於記者會上演上菜秀，端出育民工家師生以南庄食材、結合客家、原民、新住民元素所料理的珍饈，宣告年度新夏泰客節正式起跑。

邱梓增表示，23、24日活動除了有原住民樂團、客家樂團的音樂饗宴，也包括新住民的歌舞表演，此外還推出主題料理PK賽，透過各式美食呈現各族群特色，此外，遊客們也可憑當月發票兌換精美禮、參加手工藝品創作，還有限量兌換美食饗宴等好康，歡迎各地遊客共遊山城。

育民工家師生以南庄食材、結合客家、原民、新住民元素所料理的珍饈，象徵南庄年度盛事「新夏泰客節」正式起跑。（記者鄭名翔攝）

育民工家師生以南庄食材、結合客家、原民、新住民元素所料理的珍饈，象徵南庄年度盛事「新夏泰客節」正式起跑。（記者鄭名翔攝）

苗栗副縣長鄧桂菊（右二）聆聽大廚如何以南庄食材製作出創意客家料理。（記者鄭名翔攝）

苗栗副縣長鄧桂菊（右二）聆聽大廚如何以南庄食材製作出創意客家料理。（記者鄭名翔攝）

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