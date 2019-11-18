吃到滿身醬！正妹大胃王25分鐘完食「巨型熱狗堡」

英國25歲「大胃王美食網紅」奥芬（Kate Ovens），雖然身材嬌小但食量十分驚人，近日，她挑戰吃下一條長度3英尺（約0.9公尺）、熱量高達5000卡路里的特製巨型熱狗堡，裡面塞滿豬肉、牛肉、培根等食材和多種醬汁，令人無法相信的是，她只花了25分鐘就「完食」！（圖擷取自IG）

2019-11-19 01:10:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國25歲「大胃王美食網紅」奥芬（Kate Ovens），雖然身材嬌小但食量十分驚人，近日，她挑戰吃下一條長3英尺（約0.9公尺）的特製巨型熱狗堡，裡面塞滿豬肉、牛肉、培根等食材和多種醬汁，熱量高達5000卡路里；令人無法相信的是，她只花了25分鐘就「完食」！

據英國《每日郵報》報導，25歲的奥芬是位挑戰「巨型食物」的美食網紅，在臉書上擁有超過17萬名粉絲，在各大社全平台都有破萬粉絲，上傳的「巨型食物」挑戰影片都擁有百萬點閱率。

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奥芬13日時在「Oh My Dog!」熱狗店挑戰將近1公尺的「巨型熱狗堡」，除了熱狗跟漢堡餅皮，裡面塞滿豬肉、牛肉、培根等多種燻肉，還有果醬、起司、蛋黃醬等醬汁，熱量高達5000卡路里，售價為45英鎊（約1800台幣）。

奥芬表示，她去年曾挑戰過相同長度的巨型香腸卷，但巨型熱狗堡比巨型香腸卷更厚實，而她也指出，自己常常在挑戰道一半時，開始擔心自己是否能順利「完賽」，而這次，因為熱狗堡時在太好吃了，讓她只花25分鐘便順利完食。

雖然奥芬只花25分鐘就吃完巨型熱狗堡，但這是她耗時最長的一場挑戰；奥芬也補充，熱狗是他最喜歡的食物之一，她一直都很想挑戰巨型熱狗堡，而這次的巨型熱狗堡，不但真的讓她吃超飽，還吃得全身沾滿醬汁。

巨型熱狗堡光熱狗就約重達3磅（約1.4公斤），加上麵包等配料共重達5.5磅（將近2.5公斤），應是英國目前最大的熱狗堡。

「Oh My Dog!」創始人兼主廚鮑恩（Joel Bowen）指出，他們為了這場挑戰訂製全新廚具來製作巨型熱狗堡，目前計畫將把巨型熱狗堡加入菜單、供應給一般顧客，完成他多年以來的夢想。

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