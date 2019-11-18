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12強》台灣隊返台 洪一中：沒拿到奧運門票很不好意思

2019-11-18 20:33:45

日本12強棒球賽結束後，中華代表隊，今天分3批返抵國門，合照時竪起拇指高喊「總教練，讃！」。（記者姚介修攝）

日本12強棒球賽結束後，中華代表隊，今天分3批返抵國門，合照時竪起拇指高喊「總教練，讃！」。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修／桃園機場報導〕日本12強棒球賽結束後，台灣代表隊今天分3批搭機返抵國門；總教練洪一中強調，謝謝球員們在年底這麼勞累的情況下還願意參與，整體來講，球員表現得還不錯，不過總是沒有拿到奧運門票，感到很抱歉。當台灣隊走進入境大廳，早就擠滿了球迷熱烈歡迎。

洪一中也說，接下來還需要再加強，看能不能在六搶一中拿到門票，感謝這批球員，這次「對球員的表現，我非常滿意」，但自己帶隊成績沒有達到拿奧運門檻標準，他感到抱歉。

但洪一中也早在賽後表明返台後將辭總教練一職；前往接機的教育部體育署長高俊雄表示，洪一中這次帶隊，在紀律、團隊，跟球場上的戰鬥力等表現，都是歷來最好的，有這麼好的機制跟帶領，一定要繼續延續下去。

高俊雄說，「先讓總教練休息一下」，確實這段時間的比賽張力都非常大，「我跟吳志揚會長約了辜理事長11月25日下午，會就六搶一爭取奧運門票比賽的選訓賽、賽務的籌辦，會怎麼樣對我們拿到奧運門票最有利」，會先討論好。

中華代表隊，今天分3批返抵國門，體育署長高俊雄（中），特別到機場迎接，並與總教練洪一中（左）及中華職棒會長吳志揚寒暄。（記者姚介修攝）

中華代表隊，今天分3批返抵國門，體育署長高俊雄（中），特別到機場迎接，並與總教練洪一中（左）及中華職棒會長吳志揚寒暄。（記者姚介修攝）

被問及明年六搶一大戰恐面臨選手歸建等問題，洪一中表示：「這現在不是我要談論的事情，我在日本講過，我可能會辭掉這個職務，現在還是維持自己原來請辭的決定，讓接手的人再講，台灣的教練很多，現在不談這個問題。」

外傳很多球隊要挖當家投手江少慶，洪一中證實，江少慶這次表現非常棒，美國大聯盟球隊及日本球隊都蠻有興趣。

中華職棒聯盟會長吳志揚表示，這次比賽應該是有史以來最好的中華隊，不只是戰力，而且各項的配備由中華職棒聯盟負責，第一次完全負責主訓賽，就像體育署長高俊雄所說，紀律也好，球員的精神及發揮都非常好，他感謝總教練洪一中的帶領，希望在這個基礎上繼續檢討改進、越做越好，讓國家隊未來是個有制度的隊伍。

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