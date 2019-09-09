台灣僅1千多例！ 少女臉麻、走路不穩 竟得這種腦部疾病

2019-09-09 16:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市一名17歲少女日前突然右臉麻木，原以為是臉部三叉神經問題或感冒引起，幾日後出現暈眩、走路不穩症狀，才向澄清醫院中港院區神經內科求診，主治醫師鄧浩文表示，經腦部核磁共振檢查後，少女確診是罹患罹患多發性硬化症的罕見腦部疾病，這是造成年輕人失能的主要疾病之一。

鄧浩文表示，這名就讀高中的女生1年前就曾發生右臉麻木的症狀，以為是吃了超辣食物引起，不以為意，幾週後症狀也逐漸改善。今年暑假，少女右臉麻木的症狀復發，到診所看診被認為是臉部三叉神經問題，也有可能是感冒引起的，4天後再發生暈眩和走路不穩情況，才到澄清醫院神經內科求診。

鄧浩文懷疑少女病因不單純，經腦部核磁共振檢查後，發現在右側腦幹與小腦交界，以及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊，經進一步檢查，確診是罹患多發性硬化症。鄧浩文表示，目前這種疾病全台灣的確診病例僅1000多例，因此被列為罕見疾病。

鄧浩文指出，多發性硬化症是一種發生在中樞神經系統的慢性自體免疫疾病，其病程大部分是以間斷式的發作為主，隨著反覆發作及腦部病灶的累積，進而導致患者失能的風險增加。

他也表示，多發性硬化症的症狀，因腦部病變位置不同及所影響的神經組織，患者可能出現視力受損（視神經病變）、下肢無力、平衡失調、行動不穩、麻木、語言障礙、暈眩、大小便機能失調等症狀。這些症狀因人而異，嚴重程度也不盡相同，如果未接受治療，病情會一再復發，嚴重時會導致失能。

鄧浩文說，多發性硬化症雖然還沒有根治的療法，但在急症發作時可以給予短期高劑量皮質類固醇治療，以加速緩解臨床症狀；當病情穩定後，可長期接受免疫調節藥物治療，以改變病程並降低復發的頻率與未來失能的風險。目前該名少女病情已獲得很好的控制，但仍需持續接受藥物治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法