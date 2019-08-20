腦部退化「它」害的！ 中研院找出大腦降火氣機制

2019-08-20 10:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多腦部神經退化性疾病非常麻煩，例如阿茲海默症等，主因是大腦神經發炎；中研院研究團隊找出關鍵，指出若藉由抑制神經系統中的微膠細胞裡的一種蛋白質「Galectin-3」的發炎反應，可減緩神經退化疾病的症狀。

許多醫學研究已經證實，神經退化疾病例如創傷型腦損傷（TBI）、多發性硬化症（MS）等腦部疾病都和神經發炎有關，這些受損和退化的腦部中會出現大量「Galectin-3」，不過以往不清楚這種蛋白質在腦中的作用和病理機制。

中研院生物醫學研究所研究團隊發現，透過抑制「Galectin-3」的發炎反應，可減緩神經退化疾病的症狀，就像替大腦「降火氣」。

研究團隊用亨丁頓舞蹈症（HD）的小鼠作實驗模型，並觀察到生病的小鼠體內微膠細胞會出現大量「Galectin-3」及破損的溶酶「lysosomes」，並觀察到發炎的微膠細胞內，「Galectin-3」會結合在破損的溶酶體內膜，干擾細胞清除破損的溶酶體，加劇神經發炎反應。

生醫所特聘研究員陳儀莊說，利用亨丁頓小鼠作實驗的目的，是因為病程較快，能更好得觀察腦部發炎反應，研究團隊同時也會做阿茲海默症等疾病的小鼠實驗，但實驗會比較慢。

研究團隊認為，透過藥物或基因方法抑制「Galectin-3」能有效地改善細胞清除溶酶體的能力，降低微膠細胞的發炎反應，進而減緩神經退化疾病的病程，並改善腦神經退化小鼠的症狀及壽命。

陳儀莊說，這研究證實「Galectin-3」在腦中使神經發炎反應的機制，這項發現可應用在其它多種腦神經退化疾病，例如阿茲海默症等，也是未來研發藥物時能應用的新策略。這項研究已在本月2日刊登在知名國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

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