美科研團隊成功「復活」死腦 挑戰人類對死亡的看法

2019-04-18 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕長久以來科學家認為，人類和大型哺乳動物腦神經細胞的功能，會在死亡後由於血液供給減少而快速地造成不可逆的損傷。不過，美國國家衛生研究院（NIH）人腦研究倡議團隊一項研究發現，腦細胞在邁向死亡的路上，所需的時間比起我們過往所想像的還要長。

在這項由美國政府贊助的研究計畫中，研究團隊從屠宰場取得32頭豬的豬腦，每顆豬腦都長達4小時沒有血液和葡萄糖的流動，符合醫學標準認定的死亡標準。隨後，研究團隊將富含血氧的合成血液透過動脈輸入豬腦，並持續運作6小時。研究團隊發現，這些豬腦除了恢復基本細胞功能以外，研究團隊也觀察到神經元突觸和免疫反應在內的部分活動短暫復甦。該項研究可望在未來對腦部創傷的患者起到幫助。不過，其衍生的醫學倫理問題也有待思考。

研究團隊對實驗成果感到震驚，因為這些豬腦在輸入合成血液後恢復了基本的細胞功能，血液成功流通豬腦血管，在藥劑的效果下血管結構恢復，整個豬腦開始吸收氧氣和葡萄糖，並且釋放出二氧化碳，頻率與正常腦部無異。

更令人驚訝的是，研究團隊也觀察到包括神經元突觸和免疫反應在內的部分活動短暫復甦。雖然豬腦的意識與感知能力並沒有恢復，嚴格上來說牠們仍是「死的」，且實驗也沒有改變死亡的定義，但是該項研究結果挑戰了「缺血數分鐘就會造成腦部永久受損」的說法。

主持研究的耶魯大學教授塞斯坦（Nenad Sestan）表示，「我們的實驗結果顯示，細胞死亡過程是漸進的，這個過程是可以延緩、保留，甚至是逆轉。」研究結果也顯示，過去人們可能沒有正確評估病人被判定腦死後，大腦自我修復的能力。

這項研究的意義在於，增加人類對腦部運作的理解，為腦部研究開啟了全新的方向，而在實際層面上，有助於發展阿茲海默症、腦中風或出生時缺氧所致的腦損傷等新療法。

這項研究的另一層意義在於，刺激哲學與道德對「死亡」的思考。美國杜克大學（Duke University）法律與哲學教授法拉漢尼（Nita Farahany）認為，該研究「動搖了長久以來人們對於是什麼使動物或人類存活的假設」。《美聯社》科學記者瑞特（Malcolm Ritter）指出，要是有一天，人類失去了生命跡象，卻藉由這項技術保留並恢復了腦部功能，「那到底怎樣才算死亡？在醫生及家屬同意器官移植手術前，這會成為一個非常尖銳複雜的問題。」

該研究週三（17日）獲刊於知名期刊《自然》上。

〈Pig brains kept alive outside body for hours after death〉《自然》報導連結

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