17年來每週1天 曾祖母級姐妹歡喜做志工

2019-09-09 17:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今天舉辦「志得耆樂，眾人呵咾─社區照顧關懷據點高齡志工暨家庭志工表揚活動」，由市長黃偉哲及社會局長黃志中頒發獎狀及獎牌給166位志工，感謝志工為社區的無私付出。其中，年逾8旬的楊黃春、洪黃罔市2位志工姐妹，姐姐楊黃春已是曾祖母級，兩人歡喜做志工，每週一天到社區服務長者，迄今已17年。

社會局表示，台南市目前有364個社區照顧關懷據點，全市有高達1萬600名據點志工，其中65歲以上據點銀髮志工有5800人，佔所有據點志工人數54.7%，市府持續透過結合各里社區照顧關懷據點的方式，讓在地長輩服務社區需要關懷的人，同時也創造多元高齡人力社會參與的機會，讓長輩的服務更到位。

今天活動表揚對象包括年滿65歲且連續服務滿3年的「高齡志工獎」及服務滿3年且全家人服務時數達3000小時的「家庭志工獎」2個獎項，其中高齡志工獲獎者65歲以上長者有131位、80歲以上23位。

而楊黃春（86歲）與洪黃罔市（80歲）兩人來自柳營區，從14年前士林里社區照顧關懷據點成立之初即投入服務，而在此之前，已在社區當志工3年的時間，前後共17年。

其中，姐姐楊黃春已曾祖母級的資深志工，依然樂此不疲，每週1天到據點服務，幫長者量血壓及據點各項服務說明，而妹妹洪黃罔市更有一手剪髮的好工夫，時常為弱勢及獨居老人義剪，而受推薦接受南市府高齡志工表揚。

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