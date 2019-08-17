101歲人瑞蔡寬當志工 傳記「心寬世紀」勵志溫馨

2019-08-17 19:44

〔記者張軒哲／台中報導〕百歲人瑞當志工！101歲蔡寬擔任台中慈濟醫院醫療志工，她年輕時擔任助產士，身體保養得宜，她銀白頭髮笑臉迎人，擔任環保站、社區關懷、醫療等各種志工服務，故事曾登上大愛劇場《阿寬》。彰化人文志工團隊紀錄整理逾兩年，出版傳記「心寬世紀」，講述蔡寬的百年人生。慈濟醫院院長簡守信特製兼具肖像與簽名的印章，讓她輕鬆簽書。

1919年出生的蔡寬，歷經二戰，不因自小喪父向命運低頭，「心寬世紀」講述蔡寬人生，從幼年阿寬講起，自小喪父的他，如何在民風保守的年代透過教育翻轉命運，邁向助產士之路。中年阿寬勇於面對喪夫之痛，靠雙手迎接兩千多個新生命的誕生，獨力撫育四個幼子，直到60歲才退休。老年阿寬享受退休生活雲遊四海，70歲因緣際會在慈濟找到心靈依止，把握每一次付出，生命歷程如倒吃甘蔗，愈來愈精彩。

蔡寬長年在彰化環保站擔任志工，也參加慈濟慰問關懷工作，每半年搭便車到台中慈濟醫院擔任4天志工，受到患者家屬好評。蔡寬說，出書重新回想人生，對孩子最為內疚，當年害怕孩子學壞又擔心他們跟不上同儕，總是十分嚴厲，晚年學習如何表達對家人的愛，家庭也更為和諧。蔡寬說，養生之道是做慈濟、素食、天天說好話、做好事。

簡守信表示，蔡寬的這本書不只記錄個人的成長，更提醒現代人，擁有更長夀的歲月應如何發揮更好良能。蔡寬就是最好典範，101歲還可以發揮這份愛的能量與愛的關懷，讓更多病人從病苦中找到愛的未來。

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