收穫比付出更多 罹癌者化身志工守護愛

2019-08-09 13:10

〔記者萬于甄／台南報導〕9年前被診斷出罹患乳癌的志工陳巧慧，手術醒來面對從左腰到右腰大大的傷疤，以及漫長的化療過程，一度讓她感到徬徨、失去信心，好在透過醫院的志工給予巧慧溫暖，陪伴她度過，如今，巧慧加入志工7年多，用自己的親身經歷幫助罹癌者，成為其他癌友的溫暖的依靠。

奇美醫學中心志工隊成立迄今約32年，志工隊人數目前共437位，分成7大組別，每到醫院就診時，就會看到志工努力的身影；奇美醫學中心目前年資最資深者為服務滿31年，志工隊裡服務年資滿10年以上者更占總人數58%。

其中，服務滿22年的志工王韻承，因想學習醫療知識參加志工隊，孰料，在當志工的第5年卻罹患癌症，在醫院看過人生百態的她，一面勇敢接受癌症治療，一面和病友分享抗癌的心路歷程，更鼓勵許多患者「癌症不可怕，要一起戰勝！」

此外，奇美醫學中心志工也有不少親子檔、手足檔、夫妻檔，志工林茂龍、黃孝源夫妻檔為「服務病人」投入志工行列，無形中受惠良多，林茂龍說，原本不知該如何照顧生病的父親，但當了志工後，以服務所學照顧父親的身體、生活，讓不會言語的父親也豎起大拇指。

為了照護更多的就醫民眾，奇美醫學中心即日起至8月31日招募第39期志工，召募條件需年滿20歲，學歷國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，並對醫院服務工作有興趣者，可洽奇美醫學中心社服部詢問。

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