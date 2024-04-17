221年來首次！ 美國4月底將迎接「逾1兆隻蟬」同時破土而出

美國中西部和東南部地區將在今年4月底，迎接2個不同族群、合計共有逾1兆隻「周期蟬」（Periodical cicadas），這也是美國221年以來，睽違百年的「蟬爆日」。示意圖。（資料照，法新社）

2024/04/17 15:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕先前多名昆蟲學者預測，美國中西部和東南部地區將在今年4月底，迎接2個不同族群、合計共有逾1兆隻「周期蟬」（Periodical cicadas），這也是美國221年以來，睽違百年的「蟬爆日」。學者表示，本次出現的周期蟬種類為13年及17年，牠們將出現在美國16個州，出沒範圍包含城市綠地在內的森林地區。

綜合外媒報導，北美地區有多達7種周期蟬，13年蟬有4種、17年蟬有3種，牠們的生命周期為13年或17年，而距離不同族群的周期蟬，在同年破土出現的情況遠在1803年，當時一起出現的周期蟬，為13年蟬、17年蟬。時隔221年後，今年4月下旬開始，將再次發生罕見的雙周期蟬同步破土，數量預計將會超過1兆隻。

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約瑟夫山大學退休生物學教授克里茨基（Gene Kritsky）指出，溫度會決定周期蟬何時出土，「首先土壤溫度需要達到17度，然後下一場大雨，牠們會大數量的破土而出」，接著他提到，這些周期蟬破土後會找一處可以安全羽化和蛻皮的場所，接著雄性會開始發出比飛機還響亮的嗡嗡聲，努力尋找配偶。

昆蟲學家蕭克利（Floyd W. Shockley）則表示，等到周期蟬破土而出後，美國中西部和東南部應該會熱鬧大約6周，在大多數情況下，蟬的壽命大約是1個月，會在離它們出現的地方不遠處死去。蕭克利補充，「蟬不咬人、不蜇人，也不攜帶任何疾病，但由於蟬不是出色的飛行者，因此牠們經常出現在人行道和城市街道上。」

蕭克利表示，由於周期蟬會出現在人車來往的街道或馬路上，因此牠們時常被人踩扁或汽車壓扁，「在城市地區，如果屍體數量踏多，需要移走牠們的屍體，但人們不應該扔垃圾或用街道清掃機清理，應該把牠們視為花園或自然區域植物的免費肥料。」

至於一般民眾該如何驅趕周期蟬，康乃狄克大學生物學教授庫利（John R. Cooley）建議最好「順其自然」，因為蟬對環境有益、更是天然的樹木園丁，當蟬從地面冒出來時，留下的洞有助於土壤通氣，並讓雨水進入地下、滋養樹根，「森林是牠們居住的地方，同時牠們也是森林的一部分，不要試圖噴灑殺蟲劑之類的東西殺死牠們，這只會導致糟糕的結局。」

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