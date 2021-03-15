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    苦等17年終可「脫魯」！ 數十億隻「週期蟬」將傾巢而出

    這種週期蟬與一般蟬明顯不同之處，在於有著黑色身體和紅色大眼。（法新社）

    這種週期蟬與一般蟬明顯不同之處，在於有著黑色身體和紅色大眼。（法新社）

    2021/03/15 16:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕數十億蟄伏於美國東部地底17年的蟬，又將破土而出。今年重返地面大鳴大放的是週期蟬當中的10代蟬「布魯德10代」（Brood X），不會咬人、螫人，但1隻公蟬發出的求偶聲可達90分貝，相當於1台果汁機運作的聲音。屆時震耳欲聾的蟬鳴聲，將讓部分戶外活動被迫取消。

    《法新社》報導，10代蟬是全美最大的週期蟬之一，將在德拉瓦、喬治亞、伊利諾、印第安納、肯塔基、馬里蘭、密西根、北卡羅來納、新澤西、紐約、俄亥俄、賓州，田納西、維吉尼亞、西維吉尼亞15個州及華盛頓特區出現，預計第一批5月間破土而出，時間點也可能提前幾星期。

    這種週期蟬只見於北美的東半部地區。上次的大出現發生在2004年，當時布魯德10代蟬在蟄伏地底17年後，蜂湧而出，美國東部15州都可見其蹤跡

    全球已知蟬的種類大約有3千種，只有少數品種具有多年生命週期，其中又以2至8年的生命週期居多；生命週期最長的，就是藏在地底17年之久的「17年蟬」，這種週期蟬與一般蟬明顯不同之處，在於有著黑色身體和紅色大眼。

    以Brood X（布魯德10代）蟬為例，牠以17年為一生命週期，「X」是指羅馬數字中的10，所以布魯德X蟬指的就是10代蟬，而「Brood XIII」代表13代蟬。

    17年蟬為何能夠精確「計算」17年的生命週期，在既定的時間破土，目前尚無定論。科學家普遍認為，蟬演化為質數的生命週期，是為減少和其他生命週期的天敵同時出現在世界上的機會，以增加族群存活機率。

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