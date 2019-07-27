罕見！蛇也會吃昆蟲 張口吞蟬全被拍到了...

2019-07-27 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕原來蛇也會吃昆蟲！美國業餘攝影師麥克丹尼爾（Charlton McDaniel），在阿肯色州歐扎克國家森林（Ozark National Forest）拍到令人吃驚的照片，那就是銅頭蝮生吞了1隻蟬。

據《美聯社》報導，麥克丹尼爾透露，他17日黃昏時刻在森林看到正在蛻皮的蟬，接著銅頭蝮就出現了，但蛇被他嚇跑了兩次。

麥克丹尼爾此時回到車上一趟，等到他再來到現場時，發現銅頭蝮張開血盆大口把蟬囫圇吞下。麥克丹尼爾說，蛇一直都知道他在旁邊，所以進食完後就一溜煙離開了。

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