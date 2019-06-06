遭蛇咬傷別緊張！拍下蛇照上傳這網站 AI助分辨毒蛇種類

2019-06-06 17:37

〔記者張協昇／南投報導〕端午連假到來，因國內近期氣候溫暖潮濕，蛇類活動力增加，南投縣衛生局提醒民眾至野外或山區踏青、賞花、登山、郊遊時，應做好自我保護，若發現疑似毒蛇或不慎遭蛇咬傷，可上「毒蛇鼬獾咬傷救急資訊站」了解醫療資訊，並拍下蛇照上傳，透過該網站人工智慧立即辨識毒蛇種類，提供醫師作判斷。

南投縣衛生局表示，民眾到山林野外，應穿著長袖衣物及長靴，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等時段於蛇類出沒地方逗留，以免遭蛇咬傷。

南投縣衛生局指出，若不慎被蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫﹔五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

此外，鑒於大多數民眾對毒蛇、鼬獾這兩類動物出沒地及遭咬傷後之就醫資訊並不清楚，疾管署與農委會防檢局、特有生物研究保育中心、路殺社等單位合作建置「毒蛇鼬獾咬傷救急資訊站」，提供民眾毒蛇、狂犬病鼬獾出沒地點，並整合就醫等醫療資訊，供民眾第一時間找尋資料，該網站同時結合人工智慧（AI）技術，若民眾發現疑似毒蛇或不慎遭蛇咬傷，可拿起相機拍攝並將照片上傳，透過該網站辨識毒蛇種類，提供醫師作判斷。

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