國姓鄉老人送餐女社工 大雨路滑摔落邊坡搶救中

2019-08-15 14:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉的南投縣生活重建協會，今天中午因送餐媽媽請假，由新進曹姓女社工代班送餐，天雨路面濕滑，連人帶車摔落邊坡下方，警、消出動，而協會也請吊車到現場把人從溪谷吊上來，惟吊車和消防救災車都無法進入，消防隊員拉繩索走下邊坡，將滿臉是血的志工抬上道路再送醫急救。

南投縣生活重建協會為鄉內獨居老人送餐，今天中午送乾溝村等一帶的送餐媽媽，因中元節普度要拜拜而請假，改由協會上月新進的曹姓女性社工代替送餐。

由於中午11點前即下雨，這名女性志工送餐騎到乾溝村136線支線的產業道路，因該條道路下雨有泥流路面極濕滑，該志工連人帶車摔下邊坡，摔至中西巷57號附近，頭部撞到石頭受傷並昏厥。

在昏厥一段時間後醒過來，打電話回協會求救，協會立即報案，國姓消防分隊出動救護車和救災車，但女社工摔落處一下雨連四輪傳動車輛都無法進入，消防隊員改以拉繩索步行到邊坡最下方救人。救護車輛停在上方的產業道路上待命。

下午1時多，消防隊員抵達溪谷找到該社工，發現她頭部有開放性傷口，滿臉是血，且頭部都是泥漿，趕緊為她清洗傷口並止血等處理，再用擔架抬上救護車待命的地點，先為其包紮傷口後，火速送醫院救治。

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