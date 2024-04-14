台中2黑羊蹺家車陣亂竄嚇壞駕駛 警民合力圍捕

警民合力將這兩隻調皮的黑山羊趕到公園內。（警方提供）

2024/04/14 19:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市2頭黑山羊前天偷溜出門，跑到路上逛大街，由於正值下班交通尖峰時段，只見2隻黑羊在車陣中穿梭亂竄，嚇壞駕駛急報案，警方獲報趕往與熱心民眾一陣圍捕，終於將這2隻黑羊趕到公園內，並根據項圈上資訊聯繫到飼主，此時2隻蹺家黑羊渾然不知差點闖禍，還悠閒吃起草來，萌樣笑翻眾人。

台中市第六分局永福派出所巡佐陳福元、警員何侑勳，當天巡邏中接獲民眾報案表示，西屯區福裕路上有2頭黑山羊在車陣中穿梭，險象環生，因當時正值下班時段車流量大，為維護用路人及羊隻安全，警方全力追趕，號召民眾以攤開雙手方式，將羊隻趕到一旁的公園草地上，並透過羊隻項圈上資訊聯繫到飼主領回。

請繼續往下閱讀...

此時這2隻黑羊似乎未覺察到蹺家帶來交通恐慌，在公園等待飼主時，仍相當放心地低頭吃起地上的草，讓警民看了也啼笑皆非，所幸這場黑羊逃家記未帶來事故和人員傷亡，住在附近飼主隨後趕來表示，在自家空地飼養4、5頭山羊，過去就有走失紀錄，此次又有2頭山羊偷溜也很頭痛，已考量移往他處，方便後續管理。

警方提醒民眾，若有飼養寵物應善盡約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依《道路交通管理處罰條例》第84條規定處罰所有人或行為人，倘若因此而發生交通事故，飼主也需負起事故賠償責任。

警方根據山羊項圈上資訊聯繫上失主。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法