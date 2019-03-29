為弱勢送餐不拿補助 虎尾用心廚房愛心滿滿

2019-03-29 16:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一群熱心志工為落實關懷獨居老人及身心障礙者，在虎尾廉使里成立用心廚房，每星期一、三、五固定為里內獨居老人及身心障礙者送愛心午餐，完全由民間捐贈不拿政府補助，讓愛傳送到每個角落。

每逢星期一、三、五在虎尾廉使里活動中心，就會看到有一群熱心人士忙進忙出，原來他們是在準備飯菜，要趕在中午前送給里內的獨居老人及有需要的民眾，大伙兒常常早上6點多就到場，有人洗菜、切菜，再由大廚林素真負責烹煮成佳餚，至少都有6菜1湯。

完成料理後，大伙兒再分裝成160個餐盒，由志工陳寶琴挨家挨戶送達，其中40個分送給雲林縣虎尾身心障礙協會的身心障礙朋友，讓他們能吃到熱騰騰的一餐。

發起用心廚房的陳寶琴除了負責載送餐盒，更是帶著86歲的母親陳廖鳳綢、姊姊陳麗秋一起當志工，虎尾廉使里里長戴國華代表感謝愛心志工有錢出錢、有力出力。

陳寶琴指出，虎尾用心廚房完全是社區及愛心人士自動自發成立、捐贈物資，並沒有拿取政府補助，送餐範圍以廉使里內獨居老人、身心障礙朋友及邊緣戶為主，由於送餐時間急迫需人手，歡迎愛心人士加入志工團。

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