不間斷的候鳥「西雅圖志工隊」嘉惠偏鄉學子歡慶10周年

2019-07-20 09:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林國中從10年前就有一群來自西雅圖的台裔美籍志工，每年暑假都回到坪林，為偏鄉師生辦理兩週的英語品格營，今年已然邁入第10個年頭，校方及畢業校友為感謝這群志工多年的付出，特地舉辦｢10年信心之旅」系列感恩活動，熱情歡迎這群每年如候鳥般南飛的老朋友。

坪林國中校長歐志華說，西雅圖志工團成員都是從台灣赴美深造、在西雅圖就業定居的台裔菁英，每年帶著子女回台灣，教台灣學生英語、幫忙設計教學課程與活動，也維繫住台裔美籍2代青年與台灣的情感。

從5年前起，志工團不僅帶來暑期學習課程，更進化為每隔一年，邀請坪林國中學生組團到西雅圖遊學，由志工家庭落地接待，讓偏鄉子弟有機會增廣見聞，安排參觀當地的波音、星巴克等跨國企業總部，遠眺未來願景，校方和學生們十分感謝志工們的付出。

西雅圖志工團領隊王兆禎已連續帶隊10年來台，每年都把寶貴的公司年休假用來坪林服務，王兆禎說，每每看到去西雅圖遊學的坪中青少年，到美國後體驗到不同的文化與環境後，對自己未來努力的方向更明確，｢一切的努力就都值得了！」。

擔任營隊管理工作的姚傳信，今年第4度來坪林擔任志工，他來自嘉義民雄農村，小學就出國到西雅圖念書，他感恩父母親給他良好的成長環境和資源，現在他希望能夠貢獻力量，陪伴更多需要關懷的孩子成長，已經6年返台的蔡恆恩（Caleb），學生稱他「可樂餅.蔡」，第1年來時只有10歲，6年來能做的事愈來愈多，如今已能帶領其他同年紀的高中生參與活動，甚至介紹坪林的美食給第一次來台灣的同伴。

歐志華說，感恩活動由坪林國中的在校生及曾經到西雅圖遊學的畢業校友共同策畫，安排神秘的歡迎會、採茶體驗、老街踏查及翡翠水庫參訪，讓志工們有機會深入在地，親近坪林的好山好水，西雅圖青年也在來台灣前就排練多項音樂和舞蹈等表演活動，在歡迎會上大展身手，回應坪中學子的心意與盛情。

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