家徒剩一壁！南投國姓獨居老婦人處境堪憐

2019-07-14 09:34

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉北山村有位獨居的楊姓老婦人，921震災導致老舊磚造平房嚴重受損，只剩一面牆壁完好，只能自搭屋頂與圍上帆布當牆，長年過著沒水沒電、燒柴生火的生活，最近屋頂年久失修嚴重漏水，愛心志工利用假日協助修繕，但阿嬤的居住環境已形同「開放」空間，飽受蛇、蚊侵擾，但仍堅持守著家園，也讓志工對她的安危憂心不已。

南投縣福祿壽關懷協會理事長彭春媚表示，年約70歲的楊姓婦人是仁愛鄉萬豐村布農族原住民，早年嫁給外省榮民，育有7名子女，但丈夫、子女相繼因病、意外過世，她獨自到國姓鄉北山村打零工過活，多年前結識徐姓男子，2人同住照應。

但徐男的磚造平房因921震災嚴重受損，只剩下一面牆壁完好，但土地屬於林務局管轄，他們無力也無法重建，只能簡易搭起屋頂，在靠近山坡處圍起帆布當牆，其餘2面則是空蕩蕩，沒水沒電，自接山泉水，屋旁是小廚房，10餘公尺外有間簡陋廁所，沒有浴室，只能在戶外拉上布簾，燒柴煮熱水洗澡，幾年前徐男病逝，阿嬤就靠著政府每月低收入戶補助獨自生活，還好有南投縣生活重建協會送餐，非送餐時段則自行烹煮，善心人士會不定時捐助物資。

先前梅雨季強降雨，導致廚房老舊屋頂破了大洞嚴重漏水，福祿壽關懷協會發動志工利用假日幫忙修屋頂，彭春媚表示，俗話說「家徒四壁」是至少身無長物的家裡還有四面牆壁，但阿嬤的家只剩一面牆，形同「開放」空間，夏天蚊子多，還有蛇類經常「光顧」，阿嬤則是淡定打蛇、趕蛇，嚇壞到宅服務的志工，但想要徹底改善居住環境，還需要多方努力，阿嬤也不願意接受安置照顧，每到颳風下雨，志工總是擔心她的安危。

立委馬文君得知阿嬤的處境，先準備太陽能發電的露營燈給她使用，晚上不必再摸黑生活，也捐助其他民生用品應急，但長期仍需要相關單位協助解決。

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