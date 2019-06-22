風雨無阻守護學童，屏縣70名導護志工獲表揚

2019-06-22 14:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕風雨無阻守護學童上課安全，精神可佩！屏東縣政府今天（22日）頒獎表揚70位優良導護志工，縣長潘孟安感謝他們默默無私的投入，協助學校交通導護，並期待更多志工加入守護校園行列。

屏東縣長潘孟安表示，學校有許多活動或工作推動，需要家長們的配合協助，其中交通導護是很重要的一環，看到許多百工百業的志工媽媽、爸爸，或是爺爺奶奶犧牲自己的時間，維護學童上下學安全，甚至有人擔任志工長達2、30年，精神令人感佩。

今年度接受表揚志工，年紀最大的是潮州國小郭李秀英，高齡82歲的她擔任志工達14年8個月，服務時數1138小時，還不定期配合學校活動，協助人車交通安全管制，並常給學校推動交通安全建議。

擔任志工年資最長的為63歲的南州鄉溪北國小張瑞琴，服務年資長達30年，她從女兒就讀國小2年級時就擔任導護；張瑞琴表示，擔任志工除了熱忱，還需要家庭的配合，由於目前溪北國小學生上下學幾乎已由家長接送，導護志工人力足夠，未來她將投入社區環保或衛生志工的行列。

志工服務時數最多者為內埔國小鍾福榮，服務時數長達3429小時，現年65歲、在台電公司服務的鍾福榮，從孩子就讀國小後，25年來每天上午6點多就到校堅守崗位守護學生上下學安全，平均每週服務時數達2.6小時。即將從職場退休的他強調，要一直做志工到自己走不動為止。

教育處表示，還有16所國中小學獲交通安全評鑑優等學校，也同場獲表揚，這些學校平日在交通安全工作宣導、課程編訂及實作上投入非常多心力，值得肯定。

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