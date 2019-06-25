人生90才開始！ 93歲阿公保護學童像護孫

2019-06-25 17:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天表揚99位守護孩子通學安全的導護志工，其中，六家國小彭梅妹、東海國小陳仁旭及陳運發、新港國小古佩玉等4位志工服務25年以上，最年長的山崎國小93歲導護志工羅美瑜，精神可嘉。

縣府昨天在竹東鎮的東方御廚餐廳舉辦導護志工表揚典禮，由秘書長陳季媛頒發獎牌及紀念品給99位導護志工，並共同參與交通服務隊安全研習，以增進志工交通指揮及緊急事故處理知能，及保障執勤志工自身的安全。

導護志工風雨無阻的站在第一線付出愛心與關懷，為孩子的交通安全把關，精神令人感佩；其中，六家國小彭梅妹、東海國小陳仁旭及陳運發、新港國小古佩玉，服務25年以上。

從90歲開始當導護志工的羅美瑜表示，他每天清晨4點起床，5點做十八式氣功運動，上午7點準時到學校「上班」；導護時，一路上都有學童向他打招呼，好像看到自己的孫子一般備感溫馨。他還分享自己健康長壽秘訣：心要常保持快樂，每天做點善事，就有福報。

陳季媛表示，竹縣各級國民中小學共599位導護志工，為提供導護志工保障，縣府從99年度起共同投保團體意外險，104年度起採共同供應契約，志工意外團體保險額度為100萬元，而縣長楊文科上任後也增訂導護老師執勤可補休的福利，並邀請守護學童和高齡者的團隊互動交流，建立交通安全網絡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法