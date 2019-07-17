琴音療癒病患 松井知子獲志工表揚

2019-07-17 23:50

〔記者蔡思培／台北報導〕助人無國界，日本女子松井知子30年前嫁來台灣，在台灣教書長達20多年，兩年前更投入聯合醫院中興院區的志工行列。她長期透過演奏鋼琴、三線琴，緩和病患的情緒，昨日（17）在北市聯合醫院「108年志工表揚暨新進志工宣誓典禮」上獲得表揚。

52年次的松井知子大學時期就曾學過中文，30年前嫁到台灣，先後在育達商職、永和社區大學教日文各10年。由於她過去就很享受在學校與學生間的交流，希望出去學校後也能幫助更多人，加上本身會彈鋼琴、三線琴，因此決定到聯合醫院中興院區擔任音樂志工。

松井知子常透過彈琴、演歌表演的方式進行服務，緩和病人及家屬的情緒。她過去曾在國家音樂廳、中山堂等大型音樂廳進行表演，卻認為在醫院表演給病人聽，有另一種的感受，因為從事小型表演時能與觀眾近距離交流，有時看到眼前的觀眾拍手鼓掌，更是讓她相當開心。她有次在醫院彈奏《津輕海峽冬景色》，結果一位病患聽到後相當感動，原來這首歌曲是病患媽媽過去的最愛，因此讓病患再次想起母親。

松井知子也分享，她曾經在聯醫用三線琴表演，引來一位盲人病患的關注，因為該病患從未聽過三線琴的聲音。她於是讓這位盲人用手觸摸用蛇皮製作而成的三線琴、認識樂器。這次的經歷也讓松井知子明白，我們能擁有健康的視力，其實相當幸運，她感性表示，音樂是大家共同的語言。

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