90歲阿公阿嬤樂當日語志工 日本旅客來函感謝

2019-08-20 18:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高齡91歲李春長擔任台鐵瑞芳站日語隊志工，每天詳細為往來旅客導覽解說，今年他和90歲王孝敦、89歲許陳配、86歲陳金鳳等人，共同獲得交通界「金路獎」特殊貢獻獎肯定。

交通界的年度盛會－金路獎將於明日登場，這屆共頒發8大類獎項，共54個機關單位及個人獲獎，其中包含「終身成就獎」及「特殊貢獻獎」2個特別獎項。

瑞芳九份、金瓜石充滿濃厚的日式風味，平時常吸引眾多日本背包客搭火車到瑞芳車站，找尋隱藏在山林小徑中的早年礦坑與日式建築。瑞芳站於民國97年成立日語志工團體，當年是因許陳配是時任瑞芳站長的媽媽，瑞芳站長就請媽媽找些朋友出來做志工，目前志工們均服務長達10年以上，他們都是受過日本教育，說得一口流利的日語，堪稱金九導覽達人。

日語志工隊從成立之初的約12人，到現在只剩下4人，李春長表示，當初大家都是為了瑞芳鎮的發展，就決定出來服務，現在他們都已經老了，希望有新人能來接班。

志工們每天上午2人一組、下午改由1人駐守瑞芳火車站，協助日籍旅客導覽、指引觀光景點，但碰上台灣、香港、新加坡等地的旅客詢問，志工們還是會義不容辭解說，甚至在農曆春節假期，瑞芳湧入眾多觀光人潮時，儘管天氣濕冷，這群高齡志工們仍舊「不打烊」，在瑞芳火車站都能看見阿公、阿嬤級志工的身影。

雖然日語志工隊的志工們年齡都已超過擔任志工資格，但他們仍不減熱忱，配合台鐵局各項活動，機動到各旅遊地點服務旅客，及駐點服務台服務擔任日語翻譯、協助嚮導學校參觀站場環境、協助辦理旅客服務滿意度問卷調查等，其熱心服務的精神，履獲日本旅客致贈感謝函。

李春長表示，台灣對各國觀光客都很關心，他最常遇到旅客東西不見、坐車坐過頭，撿到東西通常只要通知到旅客，後續再依照旅客行程幫忙把物品送到台北、花蓮等站，他們就能安心地繼續遊玩。

許陳配表示，她每次遇到旅客說手機不見來詢問，都會先問他們電話號碼直接打過去，因為很常遇到手機放口袋、藏在包包深處沒找到，直接打電話會比較好找。

今年獲得終生成就獎的則是有台灣柔性鋪面大師之稱，成功大學土木系退休教授蔡攀鰲，他對於瀝青混凝土材料深入鑽研，並強調理論與實務相結合，教導學生學以致用，在學界逾30年培育英才無數，民國88年退休後於89年創立中華鋪面工程學會，將所學延續傳承，對於國內道路鋪面品質貢獻卓越。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法