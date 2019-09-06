為金門治癌把脈 腫瘤專家鄭鴻鈞提「金門國際腫瘤中心醫院」

2019-09-06 23:42

〔記者吳正庭／金門報導〕和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞今天拜會縣長楊鎮浯，提出「金門國際腫瘤中心醫院」構想，雙方對於在金門打造優質癌症治療基地抱持樂觀看法，以金門現況而言，可以朝向分階段逐步落實。

鄭鴻鈞由縣衛生局長王漢志陪同，上午訪視原縣立醫院院址，下午拜會楊鎮浯，以其多年在腫瘤治療領域的經驗，為金門未來籌設「腫瘤醫學癌症中心」把脈。王漢志說，許多金門鄉親都是鄭鴻鈞的患者，連在金湖鎮走一圈都有很多人和鄭主任打招呼。

楊鎮浯說，過去擔任立委期間，往來台、金頻繁，常在機場看見戴著口罩、赴台接受化療、放療的罹癌鄉親，有許多是孱弱隻身前往，看了實在「心有不忍」，這是非離島人難以理解的孤寂之苦。

楊鎮浯說，金門每年約有240位新生癌症病患，光是縣府補助的交通住宿費用就達2000萬元。對金門鄉親來說，罹癌手術後化療、放療形同長期抗戰，治療過程的舟車勞頓、病人及家屬陪同照料的身心壓力，乃至往返交通過程帶來的感染風險，都是無法計量的社會成本支出，「癌症術後治療」是縣府團隊刻不容緩、亟需解決的課題。

鄭鴻鈞說，若以金門目前的癌症患者人數，不足以成立癌症治療中心，不過，若能考慮擴大到對岸廈門、福建的病友需求，金門仍有地理優勢，像是台灣的藥物比中國到得快，比較新，金門也和台灣一樣，擁有比中國更好的醫療服務，加上癌症患者「需要家的支撐」，這都是爭取對岸客源的籌碼。

「金門國際腫瘤中心醫院」構想，第1年專注於服務金門當地癌症患者，第2年開放國際醫療服務和長期健康管理服務，第3年開發精準醫療服務，建立精準醫療中心，第4年啟動癌症研究服務，建立兩岸癌症醫療服務網成為國際腫瘤中心。於此之前的籌備期1至2年，先租用衛福部金門醫院，規劃精準醫療和放射治療中心。

楊鎮浯說，成立「腫瘤醫學癌症中心」是一個遠期的構想，至少要分兩階段實施，第1階段是以癌症患者術後的化療、放療為主，未來第2階段再納入癌症手術的先期治療；讓金門具備優質癌症治療的環境，就有條件成為國際化的腫瘤中心，造福更多患者。

楊鎮浯說，日前向抵金的蔡英文總統提出金門成立「腫瘤醫學癌症中心」構想後，昨天應邀前往行政院簡報，中央已同意在有關癌症規劃及建設方面給予資金支援，縣府會盡快提出更具體務實的說帖。

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