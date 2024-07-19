最新路徑曝！擾動成颱機率高 估下週二、三最接近台灣

天氣風險公司預估擾動「92W」成颱機率高，下週二三最接近台灣。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書）

2024/07/19 16:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南方熱帶擾動發展中，氣象署表示，週末中不排除有熱帶系統發展的機率，一旦菲律賓東方海面的低壓發展為熱帶性低氣壓或颱風，受到太平洋高壓導引朝西北方向移動，將逐漸往台灣東方海面接近；天氣風險公司分析指出，預測下週二、三（23-24日）將是最靠近台灣的時段。

中央氣象署表示，目前南海至菲律賓東方海面為一低壓帶，現有兩個熱帶擾動發展中，現於菲律賓西側之低氣壓持續向西移動並有增強的趨勢，下週將接近華南至中南半島沿海，對台灣較無影響。

請繼續往下閱讀...

而菲律賓東方海面之低氣壓於週六、日（20-21日）逐漸向西北移動接近呂宋島東方海面，有增強為熱帶性低氣壓或颱風的趨勢，受到太平洋高壓導引朝西北方向移動，將逐漸往台灣東方海面接近，下週二、三颱風最接近台灣。

氣象署分析指出，美國及本署全球模式顯示熱帶系統發展較強並且較接近台灣，下週二

之後台灣雨勢明顯且範圍較廣，不過該系統未來路徑及降雨仍有高度不確定性，氣象署持續密切觀察並更新最新預測。

天氣風險公司分析路徑認為，隨著後續太平洋高壓將東退減弱，這將引導颱風逐漸往西北方至北方移動，預測下週二下週三將是最靠近台灣的時段，雖然目前對於颱風的強度及其靠近台灣的程度仍有較高的不確定性，但屆時就要多加留意迎風面東部及北部可能受颱風外圍環流影響，出現較廣泛的間歇性降雨，此外，下週台灣附近的風浪也有增強的趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法