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台日交流高峰會in台南月底登場 日方433人參加創新高

南市府與市議會舉辦聯合記者會，由市長黃偉哲、議長邱莉莉率出席人士一起歡迎日本友人來訪。 （記者蔡文居攝）

南市府與市議會舉辦聯合記者會，由市長黃偉哲、議長邱莉莉率出席人士一起歡迎日本友人來訪。 （記者蔡文居攝）

2024/07/19 15:07

〔記者蔡文居／台南報導〕第10屆台日交流高峰會將於7月29日至30日在台南盛大舉行，屆時將有700位來自台日雙方議會、民間團體代表齊聚一堂，為台日友好發展進行開拓性的國際交流互動。其中，日方參加者包括3位眾議員及各地方議會、友台團體等代表443人，人數之多，創下在台舉辦的新紀錄。

台南市政府與台南市議會今天在市議會舉辦聯合記者會，包括市長黃偉哲、議長邱莉莉、副議長林志展、跨黨派議員、南市台日文化友好交流基金會董事長李退之、福爾摩沙遊艇酒店總經理涂振中、台鹽公司處長陳美文、市府顧問野崎孝男等人出席。

議長邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會交流的重要平台，繼先前在高雄舉辦後，第10屆高峰會將是第2次在台灣舉辦。台日交流高峰會每屆皆以舉辦城市之名發表宣言，這次台南宣言將以台日兩國地方議會的角度向中央政府倡議，並以共同維護東亞安定，以及讓台灣能在國際舞台上發聲而努力。

這次高峰會參加的日本友人，包括3位眾議員、20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方市府及18個友台團體，共433人，創下在台舉辦的新紀錄；而在台灣的部分，則有15個縣市議會，正副議長及議員138名及7個社團20人參加。

市長黃偉哲表示，台日交流高峰會不僅是台日政策交流與共識的媒介，更是深化雙方之間友好情誼與互動的橋樑，期盼透過此次會議的舉辦，彼此能夠激盪出更多合作契機與未來展望。

為迎接台日交流高峰會在台南舉辦，福爾摩沙遊艇酒店特別準備國宴菜色來款待訪賓，並在記者會場展示。（記者蔡文居攝）

為迎接台日交流高峰會在台南舉辦，福爾摩沙遊艇酒店特別準備國宴菜色來款待訪賓，並在記者會場展示。（記者蔡文居攝）

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