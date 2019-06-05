他也見了劉結一！楊鎮浯：爭取支持金門觀光、經貿、環保

2019-06-05 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天到中國北京與國台辦主任劉結一會面，爭取在觀光旅遊、經貿交流、環境保護等層面給予「政策支持」，協助解決金門民生問題；劉結一承諾會全力協調，與相關單位溝通。

楊鎮浯結束訪問福建廈門與漳州後，4日轉往北京拜會中國北京市台辦副主任黃塞溪；今天又分別拜會中國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中、中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一。

楊鎮浯說，金門在兩岸發展上有歷史的特殊性，且具小三通的便捷性，始終扮演兩岸和平交流往來的先鋒，而地緣相近，許多民生問題與福建沿岸城市息息相關，密不可分。

楊鎮浯與劉結一見面時提到，希望國台辦能大力支持推動金門高粱酒在中國市場的經營銷售、鼓勵更多中國居民到金門旅遊、協助解決金門環境問題等議題；並期盼能有別於現有的惠台措施，給金門更多的照顧，制定更多的「惠金措施」，突破現有法令框架與限制，讓「人進得來，貨出得去」，才能讓金門整體經濟永續發展，體現兩岸和平發展的難能可貴。

楊鎮浯指出，近年金門基礎建設有大幅進展，金門小三通累計已突破2000萬人次，中國觀光客來金旅遊較同期成長超過30％，未來還有很大的成長空間，需要兩岸當局給予更多的政策支持，鬆綁相關法規限制，讓金門旅遊與經濟產業能夠蓬勃發展，打造「福建共同生活圈」，讓金門與福建各城市能共營共榮。

楊鎮浯也邀請劉結一撥空循小三通到金門走走，親自感受金門的人情味與金門之美，體會金廈情誼，就是兩岸和平交流發展的真正縮影。

金門縣政府指出，中國總書記習近平年初於「告台灣同胞書」40週年談話中指出，兩岸要「應通盡通」，提升「經貿合作暢通」、「基礎設施聯通」、「能源資源互通」、「行業標準共通」，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

縣府表示，習近平的談話有助解決金門民生問題，縣府也秉持「應通盡通」的理念，積極成立專責的推動小組，梳理各項交流工作，並陸續前往福建省泉州、莆田、南平市及廈門市等地進行交流，達成相關共識、建立連絡窗口，在在顯示金門縣政府，對推動與福建交流之決心。

楊鎮浯於2日率縣府行政處長陳祥麟、財政處長孫國智、觀光處長丁健剛、建設處副處長文水成、金酒公司董事長李增財、金酒廈門分公司董事長楊應雄、金門縣工策會副總幹事吳伯揚等人，前往中國展開為期5天的交流拜會行程，行程中拜會漳州、廈門、北京等當地國台辦、官員、台商協會，金酒公司並與天福集團舉行戰略合作簽約儀式，雙方將共同開發6項酒品，透過天福集團轄下1200家門市上架銷售。

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