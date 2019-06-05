他也見了劉結一！楊鎮浯：爭取支持金門觀光、經貿、環保
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金門縣長楊鎮浯（左）拜會中國國台辦主任劉結一（右），雙方就協助金門觀光旅遊、經貿交流、環境保護等三大層面議題交換意見。（圖由金門縣政府提供）

金門縣長楊鎮浯（左）拜會中國國台辦主任劉結一（右），雙方就協助金門觀光旅遊、經貿交流、環境保護等三大層面議題交換意見。（圖由金門縣政府提供）

2019-06-05 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天到中國北京與國台辦主任劉結一會面，爭取在觀光旅遊、經貿交流、環境保護等層面給予「政策支持」，協助解決金門民生問題；劉結一承諾會全力協調，與相關單位溝通。

楊鎮浯結束訪問福建廈門與漳州後，4日轉往北京拜會中國北京市台辦副主任黃塞溪；今天又分別拜會中國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中、中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一。

楊鎮浯說，金門在兩岸發展上有歷史的特殊性，且具小三通的便捷性，始終扮演兩岸和平交流往來的先鋒，而地緣相近，許多民生問題與福建沿岸城市息息相關，密不可分。

楊鎮浯與劉結一見面時提到，希望國台辦能大力支持推動金門高粱酒在中國市場的經營銷售、鼓勵更多中國居民到金門旅遊、協助解決金門環境問題等議題；並期盼能有別於現有的惠台措施，給金門更多的照顧，制定更多的「惠金措施」，突破現有法令框架與限制，讓「人進得來，貨出得去」，才能讓金門整體經濟永續發展，體現兩岸和平發展的難能可貴。

楊鎮浯指出，近年金門基礎建設有大幅進展，金門小三通累計已突破2000萬人次，中國觀光客來金旅遊較同期成長超過30％，未來還有很大的成長空間，需要兩岸當局給予更多的政策支持，鬆綁相關法規限制，讓金門旅遊與經濟產業能夠蓬勃發展，打造「福建共同生活圈」，讓金門與福建各城市能共營共榮。

楊鎮浯也邀請劉結一撥空循小三通到金門走走，親自感受金門的人情味與金門之美，體會金廈情誼，就是兩岸和平交流發展的真正縮影。

金門縣政府指出，中國總書記習近平年初於「告台灣同胞書」40週年談話中指出，兩岸要「應通盡通」，提升「經貿合作暢通」、「基礎設施聯通」、「能源資源互通」、「行業標準共通」，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

縣府表示，習近平的談話有助解決金門民生問題，縣府也秉持「應通盡通」的理念，積極成立專責的推動小組，梳理各項交流工作，並陸續前往福建省泉州、莆田、南平市及廈門市等地進行交流，達成相關共識、建立連絡窗口，在在顯示金門縣政府，對推動與福建交流之決心。

楊鎮浯於2日率縣府行政處長陳祥麟、財政處長孫國智、觀光處長丁健剛、建設處副處長文水成、金酒公司董事長李增財、金酒廈門分公司董事長楊應雄、金門縣工策會副總幹事吳伯揚等人，前往中國展開為期5天的交流拜會行程，行程中拜會漳州、廈門、北京等當地國台辦、官員、台商協會，金酒公司並與天福集團舉行戰略合作簽約儀式，雙方將共同開發6項酒品，透過天福集團轄下1200家門市上架銷售。

  • 金門縣長楊鎮浯（中左）率領縣府團隊前往北京，拜會中國國台辦主任劉結一（中右）。（圖由金門縣政府提供）

    金門縣長楊鎮浯（中左）率領縣府團隊前往北京，拜會中國國台辦主任劉結一（中右）。（圖由金門縣政府提供）

  • 金門縣長楊鎮浯率縣府團隊與中國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中等人座談。（圖由金門縣政府提供）

    金門縣長楊鎮浯率縣府團隊與中國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中等人座談。（圖由金門縣政府提供）

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