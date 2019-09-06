池會噴水才屌！ 八卦山九龍池砸2000萬元重修

2019-09-06 19:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕池會噴水才屌！彰化八卦山大佛前九龍池廣場，曾因水舞燈光秀紅透半邊天，卻因為噴水儀器和出水孔故障，設施年久失修，九龍池會噴水早被世人遺忘，不少人還以為九龍池本來就不會噴水，縣府為了創造觀光亮點，向交通部爭取經費獲得2000萬元補助，將重新打造遊樂新天地，找回昔日會噴水的九龍池觀光賣點。

2010年八卦山花火節活動締造觀光奇景，當年煙火秀、燈光秀和水舞秀，不少民眾印象深刻，民眾期待消失多年的絢麗景象重現，有民眾說，水舞秀可為單調的建築注入活水，靜態變成動態，有賣點，會吸引人前往。

交通部觀光局日前一口氣核定彰化縣補助今年度第2階段「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」，以及「亮點景區觀光環境整備計畫」共4案工程建設計畫，總經費7350萬元，4案建設地點集中在北彰地區，各是彰化市八卦山大佛風景區經費2000萬元、芬園鄉舊衛生所打造單車休憩驛站經費500萬元、鹿港鎮老街改造2450萬元，以及鹿港生態環保公園修繕2400萬元。

城觀處長馬英傑表示，前述4案目前正進行細部設計規劃，希望在今年12月中旬之前完成工程發包作業，這4案當中，八卦山大佛周邊景點改造，將以改造九龍池為核心，由九龍池向外延伸，連結參佛道、親子公園等休憩空間再造連結，配合改善指標系統，重新找回九龍池戲水亮點。

馬英傑指出，九龍池廣場位在大佛和賞景夕照步道的中間，廣場過去原本就有名家書法牆、夜景水舞、九龍水池等動靜態遊樂資源，噴水設施5、6年前還有，但儀器故障多年未修，噴水停擺已久，現在就只剩名家書法牆仍在，不少民眾覺得可惜，興起再造九龍池戲水天地風華的聲音，城觀處也認為可行，因而向中央爭取經費，幸運獲得中央認同，同意核發工程經費，規劃今年年底發包、明年動工修繕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法