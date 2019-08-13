上山玩水！卦山嘉年華 10層樓高滑水道挑戰心跳

2019-08-13 14:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕上山玩水！為提高八卦山觀光人氣，彰化縣政府將於8月24、25日在八卦山大佛廣場舉辦「2019卦山親子嘉年華」活動，2天活動就在大佛參佛道旁草地佈置兒童水樂園，園區設計1條約30公尺長度、等同10層樓高的滑水道，還有、兒童戲水池遊戲氣墊，超長水道就是要讓孩童一次玩水玩得痛快，玩得樂不思蜀！

八卦山大佛風景區繼七夕情人節光雕鵲橋引爆旅遊熱潮後，縣府趁勝追擊，趁著暑假尾端、收假前最後一個週末即24、25日兩天，將在大佛廣場、九龍池、卦山市集舉辦戲水活動。

2天活動內容結合走讀彰化小旅行、兒童水樂園、童趣體驗、特色市集、卦山集章趣、冰冰有禮、夏日童樂會、小小警消大體驗、打卡按讚送好禮，以及由台化贊助活動經費，邀請如果兒童劇團表演「大野狼拯救小紅帽」，精彩活動一籮筐。

活動正式登場之前，8月17日起到9月8日每週六、日，先以名為「走讀彰化小旅行」的市區人文景點導覽活動暖身，民眾可事先上網報名，8月24日、25日增加夜間「天空之橋」生態導覽。

主辦單位今在縣府中庭舉辦宣傳記者會，由如果兒童劇團開場演出，現場設童趣體驗區，讓小朋友搶先體驗古早童玩，也配合以戲水為主題的活動，安排小朋友頭戴汽球做成的帽子，拿充氣水槍，與縣長王惠美和與會貴賓打水戰，提前感受夏日戲水消暑的樂趣，場面熱鬧。

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