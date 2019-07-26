絕美視角！八卦山鵲橋夜晚空拍 夢幻如仙境

2019-07-26 13:32

〔記者湯世名／彰化報導〕絕美視角！七夕情人節將屆，彰化市公所將八卦山1公里長的天空步道融入LED燈飾造景，打造出全台最長的「鵲橋」，晚間大放光明，連日來吸引爆滿民眾晚間前來走鵲橋，還有民眾出動空拍機，從空中視角俯瞰整條鵲橋與周邊銀河光雕世界，民眾直呼：「好像置身在夢幻仙境，美極了！」目前每晚6點半至10點開燈，供遊客漫步並體驗欣賞燈光之美。

明天下午1點半起，彰化市公所將在八卦山天空步道舉行「卦山夕照~幸福鵲橋」活動，由125對青年男女在此進行全台規模最大的未婚聯誼，晚間6時10分起，再由市長林世賢帶領所有參加未婚聯誼者及民眾，步履幽緩地走過有如「光雕銀河」的鵲橋。

有民眾晚間用空拍機紀錄全長長達1公里的鵲橋，從天空步道1號到7號出入口用幸福成家的故事串聯，以童話故事「灰姑娘」的玻璃鞋開啟主題，王子找到玻璃鞋的主人，與灰姑娘陷入熱戀再步入禮堂完成終身大事，婚後生下健康可愛的小寶寶，等小寶寶長大成人，灰姑娘和王子成了老夫老妻，家族二代和樂相處。壯觀而浪漫的絕美視角，令民眾直呼：「好像置身在夢幻仙境，美極了！」

林世賢表示，凡是參加的民眾都可獲贈實用的愛情小物，而全程走完鵲橋者更可參加摸彩活動，獎項有50吋液晶電視、iPhone手機、ipad、空氣清淨機、panasonic吹風機、禮券等大獎，價值超過10萬元。

日前晚間試點燈後，連日來吸引爆滿民眾前來漫步鵲橋，目前每晚6點半至10點開燈，歡迎遊客把握機會，漫步鵲橋並體驗欣賞燈光之美。

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