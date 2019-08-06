八卦山天空步道跨橋段好搖 民憂：走鵲橋變過奈何橋…

2019-08-06 13:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的會嚇死人！八卦山觀光熱點區「天空步道」，連續3週來因為幸福鵲橋點燈活動，讓人潮回流爆滿，已有不少民眾發現，人多到讓天空步道的跨橋段在行走時搖晃得厲害，民眾擔心明天就是七夕情人節了，勢必湧入人潮，萬一橋垮下來，一旦演變成原想走鵲橋卻變過奈何橋，後果將不堪設想。

今天上午，縣議員吳韋達偕同活動主辦單位彰化縣市公所和縣政府等人員，實地會勘民眾反映會搖晃的步道跨橋處，地點就在步道高點4號到5號出入口間，高度約5層樓，高15公尺、長度近100公尺，該區域設計承載上限人數100人。

吳韋達說，天空步道是彰化一大亮點，尤其近來市公所藉由LED點燈點亮步道，吸引大批人潮來這個地方散步，很多民眾跟他反映步道部分區域橋段，高點處跨橋區域晃動特別厲害，跨橋區域承載人數上限才100人，可是明天就是七夕情人節了，這地方風景非常漂亮，不免讓人擔心，會有大批民眾駐足在此拍照欣賞風景，導致超過乘載上限，危及橋樑安全結構。

現場會勘，剛好遇到學校小朋友戶外教學，小朋友開心走過跨橋，「橋會搖耶！」流露出純真，也有民眾說，步道不僅搖，更因橋面鋪設防滑墊子，墊與墊間縫隙讓遊客走過不慎絆倒，人趴在地受傷。

鵲橋點燈後來過2次的王姓民眾說，7月民間「鬼月」，萬一出事了，橋倒下來壓到人，走鵲橋變過奈何橋，「待誌大條」，民眾希望相關單位緊急處理，更盼大家人多時，不要在跨橋處久留，經過時放慢腳步通行。

到場會勘的縣府城觀處建設工程科長謝永宏指出，天空步道的結構安全經過專業技師簽證，平常也有專人巡查維護，步道為純鋼材結構，4號到5號出入口的跨橋處跨距較大，相對鋼材彈性與位移都會比較大，晃動有感，使民眾通過時感覺不舒服。

謝永宏表示，橋會晃的問題在步道啟用初期也發生過，縣府因而依步道各個節點設定承載人數上限，平常民眾運動散步都還好，辦活動人多的話就會讓民眾覺得不舒服，縣府已跟市公所連繫，要求活動期間加派人員管控通行人數。

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