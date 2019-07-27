天公不作「媒」！千人走八卦山鵲橋 照樣浪漫雨中漫步

2019-07-27 19:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕由彰化市公所主辦、彰化縣府提供場地和電費的「卦山夕照─幸福鵲橋（天空步道）」活動今晚正式點燈，無奈天公不作美，突然下起滂沱大雨，上千身穿雨衣的人流走過鵲橋，「雨中漫步」別有一番情趣，夜幕中燈飾妝點步道呈現「銀河光雕」景象，燈光閃爍璀璨，構成美麗圖像！

民進黨籍彰化市長林世賢與國民黨籍縣長王惠美「同框」見證，共同在九龍池廣場啟動點燈儀式，點亮堪稱全台最美、最長的鵲橋，點燈儀式雨中完成，縣市攜手合作為步道揮別「蚊子橋」的臭名，寫下一頁。

王惠美說，這波熱潮將延續亮點到8月底，8月24日、25日縣府將舉辦「2019卦山親子嘉年華」活動，從白天到晚上，活動內容精采，有夏日童樂會、30公尺長划水道、文創市集、觀光特色市集、街頭藝人表演與卦山集章趣等等，還有在體育場如果兒童劇團演出，動態活動一籮筐，屆時歡迎民眾再上山同樂。

有「空中之橋」之稱的彰化市八卦山天空步道，全長約1005.6公尺長，2016年7月風光開幕，前半年締造觀光高峰，步道人擠人，半年新鮮期一過，2017年人氣慢慢退燒，去年跌到谷底，遊客零零落落，步道變成附近居民清晨或黃昏時刻運動散步的場地，形同「蚊子橋」。

近1、2年來，綠藍縣議員不斷要求活化，創造新價值，前縣議員的市長林世賢上任後，苦思如何讓步道找回人氣，剛好，公所每年七夕情人節活動都在八卦山大佛前廣場舉辦，廣場就在天空步道附近，林世賢找來國立彰化師範大學設計團隊構思，在步道沿途布置詩人詩作和5大主題藝術燈飾作品，沒想到上週試點燈掀起話題，每一個光雕場景都美到讓人驚豔。

今晚晚會登場前，125對未婚男女聯誼活動暖場，不巧，下午天空烏雲密佈，接近傍晚開始下起大雷雨，雨勢澆不滅民眾參與的熱情，人潮仍然湧上山，市長林世賢夫婦穿著正式禮服，一手撐傘、一手拿燭台，走在最前頭引領民眾走過鵲橋，雨中有LED燈源閃爍的鵲橋出現人流，為活動增添情趣。

活動重頭戲讓民眾走完全程取得摸彩機會，有人抽中50吋液晶電視、iPhone手機、iPad、空氣清淨機、Panasonic吹風機、禮券等大獎，中獎者高興的心情全寫在臉上。

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