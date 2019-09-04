高雄大雨積淹水 1女駕車輪胎卡污水人孔蓋

2019-09-04 12:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市受颱風外圍環流影響，今狂風暴雨，以三民區3小時累積雨量破百毫米最大，1名女子開車行經前金區五福三路，水利局的污水人孔蓋疑似掀開，造成她的右車輪不慎陷入，所幸沒有受傷。

高市今狂風暴雨，民眾通報前鎮區前鎮高中、中華五路、中華及凱旋路口、草衙及金福路口、國華一街，新興區五福及中山路口，鼓山區中華一路及馬卡道路，均出現積淹水。

1名宋姓女子今開車行經前金區五福三路，水利局的污水人孔蓋疑似掀開，造成她的右車輪不慎陷入，疑輪架、底盤受損，所幸她沒有受傷，水利局已派員前往處理。

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