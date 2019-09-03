親子天下調查：4分之1台大生後悔選就讀科系

2019-09-03 21:37

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教課綱從這學期開始上路，《親子天下》今天公布一份自作的調查結果，近800名受訪的台大學生，有4分之1台大生後悔選就讀科系，如果重選一次，不會選現在的科系，只有44％受訪台大生會有相同的選擇。教育部長潘文忠8月底接受本報專訪時即表示，有調查指出27％大學生認為選錯大學科系，甚至民間調查有4成到大學畢業就業後還感到後悔，新課綱最大改變，就是要讓學生儘早探究自己的興趣及性向。

親子天下調查時間是在今年5月15日到6月15日，針對台灣大學大學部的學生做了一份「適性學習、生涯探索滿意度網路調查」，有效回收問卷共784份。近800位台大學生，在中小學階段努力學習，進入了台大，但若有第二次機會，卻僅有44％台大生表示仍會選擇現在就讀的科系。

關於選填大學志願和生涯探索，42％的台大生表示，高中最常做的事情就是排滿各種考試，24％受訪台大生坦言，自己根本沒有時間思考生涯探索的問題。所以大學選念什麼科系，往往是考試成績的直接結果，有了分數，看落點到哪裡就讀什麼科系，受訪 39％台大生回答「填志願時才決定要念的科系」，16％說一直到現在，都不確定自己想念什麼科系。

面對如此高比率的生涯迷惘，大學生直言國高中階段應該要多一點社會參與、少一點死背型考試、多安排動手做的專題及選修課，甚至期待與父母有更多的溝通對話，提早帶領自己生涯探索。另外28％受訪台大生希望父母可以在他讀國中小階段，甚至更早，就開始帶領自己進行生涯探索，認識自己的興趣，72％受訪台大生表達，希望國中小生的父母可以多聽聽孩子說話，更常和孩子聊天。

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