台大分發錄取1606人 六都佔比仍高達84.5％

2019-08-07 11:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學考試分發入學管道今天放榜，台灣大學也受訪提供相關數據，今年台大共分發錄取1606人（含外加），佔整體招生約4成5，進一步分析錄取學生，來自六都的仍有84.5％，顯示城鄉現象依舊。

台大註冊組主任李宏森表示，今年考試分發管道，台大共錄取1606人，其中包含外加的49人，最特殊的是台大牙醫系，因其在繁星推薦有同分問題，增額錄取7人，原先會扣減到考試分發名額，經教育部協調、牙醫系評估之後，最後考分名額採外加增額4名。

但李宏森說，整體台大在個人申請的回流名額已大幅減少，創5年新低，影響到分發名額，今年僅96個申請名額回流，而在申請放榜之後也有37人放棄，統計今年考試分發的名額仍佔台大總招生名額的45％；進一步分析，考生現今多在申請找到合適科系，就比較不會想考指考，同時各學校近年的考試分發名額也越降越低，連帶影響考生參加考試分發的意願。

而在台大分發錄取生分布上，李宏森指出，今年分發錄取的學生來源，也多是幾個傳統明星高中學生，包含建國中學有錄取225人、北一女中錄取146人、國立師大附中也錄取107人，是全國前3錄取台大最多人的學校。

就地區來看，李宏森說，分發錄取台大者，以台北市的31％為最多，其次是新北市的20％，再來是高雄市的11％，整體照六都來看，就佔了分發管道的84.5％，但比去年的86.17％略低。

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