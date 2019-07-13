傳有大學招生先看家長身家背景 教育部說重話！

2019-07-13 17:05

〔記者林曉雲／台北報導〕傳出銘傳大學風險管理與保險學系看家長的社經背景決定是否錄取學生，引爆社會高度關注，教育部高教司長朱俊彰今天下午公開說明指，銘傳大學一名副教授在招聯會昨天的諮詢會議中自爆，該系在辦理申請入學審查時，不是實際去看學生的學習表現，而是看學生的居住地、家長職業、經濟狀況和學生就學志願等條件，這件事會嚴重損害到高中對於大學辦甄選的公信力，已請招聯會去督導，也會列入未來在審查學校申請入學招生名額的考量。

朱俊彰強調，教育部重申，期待大學辦理個人申請時，不管是書審或面試，一定要從學生的學習歷程和整體表現去審查，要有明確的衡量尺規，而非個別老師的自由心證，或與學習表現無關的條件去挑人，這是教育部的原則，初步了解，銘傳大學已向教育部表達，並非如這位老師所說的選才情況，實際情形會再請招聯會和銘傳大學深入查明。

朱俊彰表示，過去大家很關心學習歷程檔案和面試的公信力，教育部希望108新課綱實施，搭配學習歷程檔案，讓學生在111年升大學考招新制時，由學習歷程檔案產出備審資料，最大原因是備審資料經過高中老師的認證，有老師的認證，儘量避免學生有造假或別人代工的情況，信度和效度增加之後，大學對學生資料信賴度提高。

朱俊彰也表示，學習歷程檔案也和大學招生專業化掛在一起，大學招生專業化要求大學必須和系上確定選才條件，了解高中開課現場，學生的學習狀況，訂出標準尺規，而非由個別教授自由心證，以避免掉銘傳大學某系或某些系審查不嚴謹的情況，初步了解，銘傳大學有表達整個學系並非如這位老師說的那樣選才，教育部希望透過學習歷程檔案，使個人申請的甄選品質會相對提高，目前已有30所學校試辦，108學年70所一般大學都會納入大學招生專業化，這也與台家盟肯定申請入學精神，但要求增加大學審查能量是相符的。

朱俊彰表示，大學公布的不是評量尺規，而是要公布選才條件，清楚說明希望看到高中生校內表現和學習成果，想招到什麼樣學生，學習歷程絕不是積點比賽，社經地位高的去外面補習或參加什麼活動就會比較占優勢，不是這樣的，大學看重的是校內課程學習，而非校外競賽，學習歷程產生備審資料不是積點或軍備競賽，評量尺規和任何的評選評分一樣，例如大考中心的國文寫作訂有評量尺規，學校如果發生像銘傳大學這種個別老師自己爆料不恰當地方，教育部均會要求招聯會督導，教育部也會列入未來在審查學校申請入學招生名額的考量，學校希望申請入學招生，就要一併搭配好審查能量，教育部不會限制考試分發，反而有限制的是個人申請名額，因為個人申請吃審查的量，審查量不夠，就會影響甄選公平性，大學沒有做好或有疏失，教育部均會列入對學校督導的參考。

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