台菲146名大學校長 盼訂雙聯學位契約

2019-07-09 09:15

[記者黃旭磊/高雄報導]我國與菲律賓102所大學、146名校長共同參與論壇,盼訂立雙聯學位契約,提升每年學生交流質量。

「2019臺菲校長論壇」本週起於中山大學舉行,成功大學校長蘇慧貞、菲律賓公立大專院校協會會長Dr.Tirso A. Ronquillo及中山大學校長鄭英耀等校長聚會交流,會中,教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安提及,今年有1392名菲律賓學生來台交換實習,我方則有101名學生前往菲國。

畢祖安於專題演講中,列舉方法鼓勵雙邊學生進行交換和實習計畫,並勉勵校長們「獨自而行可以走得快,有伴同行才能走得遠。」(If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together),期許共同前行。菲國高等教育委員會副委員長Dr.Perfecto A. Alibin,建議雙方訂定雙聯學位契約,深化科技及相關領域合作。

校長們會後至高雄醫學大學和高雄大學,參觀模擬醫學中心、手術及臨床技能中心、國際醫療中心及災害應變中心等,並到高雄軟體科技園區,觀摩3D體感模擬技術。「臺菲校長論壇」由教育部菲律賓臺灣教育中心、中山大學及菲律賓公立大專院校協會(PASUC)共同主辦,雙方輪流辦理,今年8月9日至14日將在菲律賓舉辦台灣教育展,吸引更多優秀學生來台。

