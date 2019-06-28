國際委員參與 25所大學通過評鑑

2019-06-28 22:36

〔記者林曉雲／台北報導〕107年度下半年第2週期大學校院校務評鑑結果今天出爐，25所一般大學通過評鑑，其中長庚、交大、成大、政大、清大、陽明、台大、台師大等8校，因曾獲教育部「邁向頂尖大學計畫」，為了解國際化推動情形，評鑑委員中聘有2名來自美國與亞洲地區熟稔華語的國際委員。

政大四項評鑑項目全數「通過」，包括校務治理與經營、校務資源與支持系統、辦學成效，以及自我改善與永續發展。校方說，各項目分設不同細項評鑑重點，依高教評鑑中心評鑑結果報告，在「校務治理與經營」部分，委員肯定政大延續創校目的與自我定位為：「世界的人文社會科學中心」及「台灣社會良心」，以達成「成為亞太地區人文社會科學學術重鎮」與「培養世界公民與未來社會領導人」兩大願景；而政大面對新時代的來臨，將跨越國界迎接「學術與文化輸出」，提供國際與區域發展中的台灣與亞洲經驗。

107年度下半年校務評鑑從10月15日至12月14日進行實地訪評，共動員220名評鑑委員，計344人次。學校申復意見的調查及回應於107年3月底至4月中完成，計有19校提出共112項申復意見，經評鑑委員討論後共有12項接受申復意見，並修正評鑑報告內容，約占11％；而維持部分訪評意見的共有30項，約占27％；其餘維持原訪評意見，占62％。

評鑑結果共有25所一般大學在四個評鑑項目皆為「通過」，包括一貫道崇德學院、中國醫藥大學、世新、東吳、東海、長庚、高醫大、交大、成大、宜蘭大學、政大、清大、陽明、彰師大、暨南、台中教大、台北大學、台南大學、台大、台師大、淡江、華梵、台北醫大、輔仁、銘傳等校。

高教評鑑中心說，雖然整體評鑑結果通過率高，但評鑑委員提出279項待改進意見，針對未來發展之參考建議，也提出219項。此外，105年度下半年通識教育暨第二週期系所評鑑追蹤評鑑與再評鑑也同步實施完成，除了2所軍警校院，另有4所一般大學共7個班制接受系所追蹤評鑑；2所大學接受通識教育追蹤評鑑。

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