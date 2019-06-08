生源競爭壓力大 135所大專校院學雜費近10年未調整

2019-06-08 11:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳小紅針對大學學雜費調整政策提出調查報告，經監院教育及文化委員會審查通過。調查報告指，103年以後，教育部雖稱回歸「學雜費收費辦法」審議，但在教育部規定之審議機制限制下，大專校院學雜費實際上「以不漲為常態、調整為例外」。整體而言，我國有135所大專校院，近10年均未調整學雜費。

調查報告表示，教育部與學校在調查時均透露，我國高教學雜費政策已發展到「縱使教育部鬆綁了，因為學校之間競爭生源的壓力太大，也不敢輕言調漲」的地步。陳小紅籲請政府正視該爭議反映出之種種警訊，積極妥善因應，以確保高教之競爭力。

報告指，與高等教育在學人口比率相近的南韓相較，我國學雜費收費上限未及南韓50%，每生平均使用教育經費卻明顯高於南韓，顯示我國高等教育學生負擔相對低廉。與部分將高等教育經費視為福利支出的歐洲國家，例如德國、法國相比，收費雖然較高，然較諸如日本、美國、英國等，則瞠乎其後，就公立大學平均收費來看，日本約為我國4倍、美國將近5倍、英國逾6倍，私立大學的收費差距更可觀。

陳小紅認為，物價翻漲全民有感，我國高等教育之收費卻長年未調整，明顯係管制使然；再從大專校院近年因教師升等、調薪、教學助理納保等法定支出增加情形來看，目前的高等教育收費未能應對高教的真實成本，在爭論學雜費收費基準時，反對者往往無視於此，更令校務經營雪上加霜。

國內過去曾有「建立如中油油價公式般的學雜費常態性調整機制」之倡議，教育部早於102年已完成相關研究並提出草案，惟社會輿論壓力強大，該草案送進立法院後，迄今6年竟仍未排入會議議程；監察院調查時，教育部官員透露，「當時聚焦在學費有調漲空間就會影響弱勢學生，因此就沒有進一步實質討論」。「照顧弱勢就學」是目前我國學雜費爭議中的死結。

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