15所大學聯合呼籲 大學招生應多元入學

2019-05-12 10:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學考招遭國教行動聯盟、12年國教家長聯盟等批評，質疑「學測5選4」、「甄選排擠指考名額」等引發亂象，亦有家長聲音疾呼恢復聯考，今大學招生聯合會常務委員會共15所公、私立大學校長聯合聲明，強調多元入學讓大學更認識學生，弱勢學生整體錄取率明顯改善，呼籲外界支持多元漸進發展。

該聲明為15所大學校長共同發出，包含：清華大學賀陳弘、靜宜大學唐傳義、中興大學薛富盛、台灣大學管中閔、交通大學張懋中、成功大學蘇慧貞、中山大學鄭英耀、台灣師範大學吳正己、政治大學郭明政、海洋大學張清風、台北醫學大學林建煌、淡江大學葛煥昭、元智大學吳志揚、輔仁大學江漢聲、逢甲大學李秉乾等。

聲明強調，目前正在大學招生階段，而大學多元入學從83年試辦至今，有關考科、級分等都曾不斷調整，經20多年形成今日制度，早年僅從1張答案卡分數來選才，如今透過多元選才方式，大學更清楚認識將招收的學生，最近幾年弱勢學生的整體錄取率也有明顯蓋善。

部分家長近期也要求「恢復考試分發50％比例」；該份聲明指出，目前申請及指考實際入學名額維持41比37，相當接近，而單科特優或特殊表現，以及身處不利但仍奮發向上的學生，則可透過繁星及特殊選才方式被看見。

面對111學年將實施的考招入學方案調整，15所招聯會常委校長認為，主要是高中課綱改變，減少必修、增加選修，強調適性培養社會多元人才，才經各方團體多年研究，形成考招微調，去年起漸進銜接，今年實施的學測成績最多採計4科，取消5科總級分，也是為了減少考試壓力。

聲明認為，可理解考招帶來的不確定性與擔憂，目前制定並非完美，也不會靜止不動，等考季結束，將邀請各界深入討論，考量大學及高中環境、產業趨勢、國際競爭與社會公平等，用大數據尋求最佳做法，漸進式調整考招制度，取得平衡不致傾斜，也請社會與家長了解招生議題的多面性，給大學更多空間與信任。

聲明全文如下：

多元漸進

大學招生委員會聯合會常務委員學校共同聲明

目前正在大學招生的季節中，我們希望對大學選才的方向做一些說明。

大學招生是國家人才競爭力的重要基礎，也是傳統文化所重視的。伴隨台灣社會開放多元與產業走向4.0，大學入學制度持續的演進。大學多元入學從民國83年試辦，91年正式實施，有關考科、級分、申請時間、篩選倍率、填志願數，都曾不斷地調整過。每一次的變動，也都引起家長與各界的大量討論。經過二十多年發展而形成今天的制度。

早年我們只能從一張答案卡的分數來選才，只用一種尺來衡量學生。如今透過多元選才的方式，大學經由審視考生的全貌及面試，更清楚地認識了大學將招收的學生。也由於多元入學的基礎，最近幾年弱勢學生的整體錄取率有明顯的改善。

當然，學科的表現一定是選才的重要指標之一。各學科都有極佳成績的高中生，仍可透過指考來展現優勢。申請及指考的實際入學名額目前維持約41:37的比例，相當接近。至於單科特優或有特殊表現，以及那些身處不利地區仍奮發向上的學生，則可以透過繁星與特殊選才的方式被看見。

最近一次的111年考招入學方案調整，主要是由於高中教學課綱的改變，減少了必修，增加選修，強調適性培養社會多元人才。因此大學、高中、大考中心、招聯會與教育部以及衆多教育團體，經過多年研究討論模擬大學招生制度的調整方式，並徵求民意機構的意見之後，於106年經教育部核定，並自去年開始漸進銜接。這個方案除了發展大學多元選才評量，協助高中適性教育，並且盡量維持與現制的連續性，保持「繁星推薦」、「學測申請入學」、「指考分發入學」及「特殊選才」多元的入學管道。

由於高中現場強烈主張減少學測必考科目以利發展多元選修，因此，調降大學參採科目數為至多4科，但仍維持辦理5科考試，考生可自由選考。家長團體與學生也歡迎減少考科來鬆綁、增進適性學習。

考招新制自107年開始，將個人申請時程分階段逐步延後，回應高中端希望學生高三下也能安心完整學習，不受二階申請作業影響的訴求。

維持教育穩定發展，是各大學的共識。因此以「現況微調」及「分階段銜接」為上位原則，儘量減少高中與大學的適應困難以及社會焦慮。

在社會多元變動的情形下，牽動大學招生帶來一些不確定性與擔憂是很可以理解的。目前的大學招生制度並非完美，也不會是靜止不變的。我們將持續聆聽受到影響的各方面的心聲，並在今年考季結束後，邀請相關單位與表達意見的團體，深入討論分析，同時考量大學與高中教育環境、產業趨勢、國際競爭與社會公平正義，運用全國招生大數據做整體客觀的分析，尋求最佳的做法，漸進調整考招制度，並留意取得運作平衡而不致傾斜。

我們對於高等教育都有強烈的使命感與投入，希望在不完美的條件之下，儘可能人盡其才，扶助弱勢，發展知識經濟，提升國家整體競爭力。

十年樹木易，百年樹人難。大學是最直接選才育才的基地，我們也請社會和家長儘可能了解招生議題的多面性，給予大學更多的空間和信任。

常務委員學校：

國立清華大學校長賀陳弘

靜宜大學校長唐傳義

國立中興大學校長薛富盛

國立台灣大學校長管中閔

國立交通大學校長張懋中

國立成功大學校長蘇慧貞

國立中山大學校長鄭英耀

國立師範大學校長吳正己

國立政治大學校長郭明政

國立海洋大學校長張清風

台北醫學大學校長林建煌

淡江大學校長葛煥昭

元智大學校長吳志揚

輔仁大學校長江漢聲

逢甲大學校長李秉乾

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