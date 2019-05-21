12天讀完博士課程？ 南韓大學淪「中國學歷工廠」

2019-05-21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓部份大學為了爭奪學生人數，以及確保財政收入，提供中國學生「速食學位」的管道，被爆出將需4個月完成的課程「減至12天」，即可讀完整學期課程，讓南韓媒體擔憂大學淪為「中國學歷工廠」。

南韓《東亞日報》20日報導，近年「赴韓攻博」的中國學生人數急增，南韓教育部19日公布資料顯示，2018年赴韓攻讀博士學位的中國留學生共計3636人，相比2013年的1906人，幾乎成長2倍，這些學生大多數是有碩士學位的中國大學教師。

南韓校方還減低入學門檻，只要考生到達韓語等級3級，就能進入南韓大學讀書。但報導稱，即使韓語程度到達3級也很難像南韓學生一樣學習，有校方因此為中國留學生開設中文課程，讓中國學生能夠理解課程內容。

報導分析，中國政府正推動「建設世界一流大學和一流學科」的「雙一流」政策，提升教師學歷水平，南韓有部分大學看到這個需求市場，因而出現許多中國大學的教師赴韓攻讀學位。

這也使南韓部份大學與中國大學間出現「仲介」一職，負責洽談「中國博士課程」。南韓某大學1名負責招生的工作人員表示，曾有仲介提到可給該校輸送數十名中國留學生，希望該校針對中國的博士生開設專門的「短期」課程。

報導稱，先前有學校被查出為中國學生做出特別安排，將需4個月完成的課程「減至12天」，就能讀完博士課程。此舉引發中國駐南韓大使館抗議，質問南韓教育部「南韓大學的文憑還能讓人相信嗎」？

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