留學生當貿易戰籌碼？中國被認為恐用這招對付美國

2019-07-07 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰導致兩國關係緊張，外界頻頻揣測美、中兩國將使出什麼策略。有說法指出，留美的中國大學生數量可觀，若失去這些學生，美國高等教育在財務或多元性將有所衝擊，留學生恐成為中國手中的籌碼之一。

據國際教育協會數據，「2017至2018」學年裡，中國人在美國36萬名外國留學生中佔3分之1，透過學費、食宿費和其他費用，為美國經濟貢獻424億美元。美中貿易戰開打後，香檳伊利諾大學（UIUC）的商業與工程學院甚至「買保險」，減緩中國學生突降帶來的衝擊。

麻州大學安赫斯特分校政治學教授莫斯格拉夫（Paul Musgrave）認為，對各大學院來說，中國學生流失不是致命傷，但會讓營運相當吃緊，進而衝擊教育界。他也說，留美學生可能成為中國在貿易談判中的籌碼。

南加州大學招生辦公室主任布諾德（Tim Brunold）表示，若失去中國學生，比起財務影響，「學生組成與多元性衝擊更大」。若各國學子不願來就讀，校園景觀和風氣會跟著改變。

據BBC報導，美中貿易戰下，美國懷疑中國試圖透過留學生、研究人員竊取科技、工業成果，收緊中國留學生的簽證；中國也祭出「預警」，提醒人民出國留學要加強風險評估。報導指出，越來越多中國人選擇留學英國、加拿大、澳洲等地，而不是飛往美國。

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