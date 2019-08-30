開學日好開心！竹縣原鄉嘉興、五峰及桃山國小學童獲新鞋

2019-08-30 13:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石、五峰兩原鄉學生，經常要走很遠的山路上學，新竹縣身心障礙服務使用者協進會發起募鞋活動，經議員吳旭智尋找資源，獲一名不具名的善心人士捐贈近百雙新鞋，議員劉建民也共同響應，送給嘉興、五峰及桃山等三所國小學童，孩子們今天開心收到開學禮。

「給偏鄉的孩子一雙可以安心走路上學的鞋」！新竹縣身心障礙服務使用者協進會理事長楊智猛表示，在原鄉，常見經濟相對弱勢家庭的孩子，穿著已經磨破的鞋子走路上學，因此發起募鞋活動，感謝不欲具名的善心人士提供鞋子，讓這份資源發揮暖心的價值。

吳旭智說，自己是一對雙胞胎的父親，對教育資源懸殊所造成的影響很有感慨，偏鄉的孩子若挹注所需資源，表現可以是相當亮眼的。因此繼7月桃山國小赴德國參賽的差旅費，8月開學愛心贈鞋，他都樂於協助募集資源。劉建民共同響應支持這項活動，今天也到場幫孩子加油。

嘉興國小校長徐榮春對社會各界的愛心捐贈表達感謝，並期許受贈的孩子都能昂首闊步一起迎接新學期的開始。

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