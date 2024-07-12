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鹿港出現「總裁行館」看板 開價1.39億要出售

彰化鹿港「總裁行館」要出售，馬路上巨大看板引發熱議。（記者劉曉欣攝）

彰化鹿港「總裁行館」要出售，馬路上巨大看板引發熱議。（記者劉曉欣攝）

2024/07/12 00:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮交通要道，近日出現巨大看板，吸引所有來往人車的目光，看板強調座落鹿港最精華的市中心「總裁行館」要出售，開價13900萬，也就是要賣1.39億元。地方人士證實，這間別墅屋齡約7年，總裁屋主幾乎沒有住過，才打算要出售。

這塊出售「總裁行館」的看板，就立在車水馬龍的彰鹿路、中正路口，也就是鹿港、福興交界處，這間「總裁別館」佔地166坪，建坪424坪，地上4樓，還有地下室，並有11格的平面車位，由於位於鹿港精華地段，直接開價1.39億元。

地方人士表示，這間「總裁行館」為獨棟別墅，位於鹿港、福興交界處的市區中心，生活機能完善，也鄰近學區與市場，佔地面積大，蓋好之後幾乎沒有住過，由於原本打算自住，但後來有不同的居住規劃，才會決定要出售。

地方人士強調，鹿港地區近年來的房地產非常活絡，全新大樓建案位於郊區都賣得很好，還有市區全新透天住宅建案，也都開價3000萬元，買氣這樣強強滾。因此，這間「總裁別館」雖然單價較高，但因為地段好，以建坪、地坪來換算，加上配合「總裁」身分，建材也用的很好，算是鹿港地區很罕見釋出的豪宅別墅。

地方人士透露，因為物件的條件好，加上單價高，所以選擇用看板的方式來直接宣傳，宣傳效果也非常好，許多在地人都透過關係在私下詢問，加上彰濱產業園區近來設廠狀況良好，都可以帶動外來客在鹿港投資房地產的意願。

不過，對許多鹿港人來說，最關心的是「總裁行館」名號的真實性為何，有鹿港人透露，這棟別墅確實是殷實的企業家持有，白手起家創立事業，稱為「總裁行館」一點都不誇張。

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