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14縣市飆高溫、上看38度 午後大雷雨時間恐再拉長

受太平洋高壓減弱影響，近日午後對流發展劇烈，「林老師氣象站」指出，預估今日午後中部以北、東部地區及其它山區仍有局部短暫雷陣雨，且降雨時間會被拉長。（圖擷自「林老師氣象站」臉書）

受太平洋高壓減弱影響，近日午後對流發展劇烈，「林老師氣象站」指出，預估今日午後中部以北、東部地區及其它山區仍有局部短暫雷陣雨，且降雨時間會被拉長。（圖擷自「林老師氣象站」臉書）

2024/07/11 09:07

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓減弱影響，近日午後對流發展劇烈，氣象專家指出，預估今日午後中部以北、東部地區及其它山區仍有局部短暫雷陣雨，且降雨時間會被拉長。氣象專家也提到，預估下週呂宋島附近「輕颱」存在的機率，不過對台灣影響還要觀察。

氣象署今日也持續對14縣市發布高溫資訊，包含彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣則是黃色燈號。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，昨日午後對流發展劇烈，中部以北、宜花及各地山區均有顯著降雨，大台北地區更下起傾盆大雨，大安、信義部分區域1級淹水警戒！預估今日午後中部以北、東北部、東部地區及其它山區仍有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部較大雨勢發生的機會，且降雨時間會被拉長，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象的發生。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今日至下週三台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，各地高溫約在37、38度左右，仍須注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

吳德榮也指出，今日至週六大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，且擴大至部分平地及鄰近山區，應留意局部「大雷雨」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

至於下週日至週三太平洋高壓略增強，南方水氣增多，故仍有午後對流，雖然強度會稍減弱、範圍略為縮小，但受到熱帶擾動、外圍水氣的間接影響，具體發展仍有不確定性，應持續觀察。

吳德榮提到，預估14日前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調高為70%及60%。至於16日前後呂宋島附近「輕颱」存在的機率，則仍維持為30%，台灣則在機率值之外。不過因模擬持續調整中，對台實際影響還要觀察。

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