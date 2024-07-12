竹市警涉賄案滾雪球！疑涉交通違規抽單 21員警聲押禁見

新竹市有21名員警疑為民眾抽回交通違規白單涉圖利罪嫌，新竹地檢署經漏夜偵訊後，今天清晨向新竹地院聲押21人，整個案子已滾雪球般擴大。圖為新竹市警察局。（記者洪美秀攝）

2024/07/12 08:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局保安科秘書2線3星警官宋瑞展疑因收受電玩業者賄賂被收押，案情持續擴大，據了解，新竹地檢署因查此收賄案，意外發展出案外案，檢方昨（11日）上午指揮台北市調查處及警察局，搜索9處及通知涉案員警28人和2名證人，經8名檢察官漏夜複訊，認其中有多名警察疑為民眾抽回交通違規逕行舉發單而不法免除罰鍰案，共21人涉貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，今清晨6點已向新竹地院聲請羈押禁見。

據了解，檢方昨天約談傳喚的案件是從電玩收賄案衍伸的案外案，據傳疑似從宋瑞展手機中，發現有其他官警疑似關說幫忙「處理」逕行舉發的違規白單，由於被帶回的官警，多數曾任職派出所所長，或經手交通隊相關業務，被約談的人員包括2線4星警官及派出所所長等多名員警，使得案情擴大發展，因檢方已聲請羈押，詳細案情因偵查不公開，目前無法透露細節。

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據悉，交通違規舉發可分兩種，一是被警察攔停，當場直接開違規舉發單給駕駛人，另一項則是逕行舉發，例如科技執法、超速或闖紅燈拍照等，也就是一般所稱的「白單」，像是違規停車逕行舉發標示單，是因為駕駛人不在現場，為避免執法單位在2個小時的時間內重複開單所做出的標記，並非正式罰鍰單，也不可作為繳納使用。

但因「白單」尚未繕打進警政系統，也被解讀有「操作」空間，有地方人士指出，有些民意代表或政官達要收到「白單」時，會請警方幫忙操作「銷單」，例如延長時間或不要傳進警政系統，部分官警為做公關人情，多會勉為其難幫忙。

退休的資深警官指出，像是一組、公關科，最常收到這樣的「請託」，若沒有照辦，可能將來局長在議會被質詢時，會被找麻煩，因此多少都會幫忙，但現在大部分的警察都是照常開立，私下幫忙繳罰單，如今有21名員警疑涉圖利罪，已讓整個警界風聲鶴唳。

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