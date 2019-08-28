澎管處4巨頭齊聚 規劃莒光營區遷建案

2019-08-28 19:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕主管澎湖觀光發展業務的澎湖國家風景區管理處，出現難得前後任4位處長齊聚一堂畫面，原來是為了澎防部莒光營區遷建案後續規劃而來，包括前任處長張隆城、方正光、陳志賢及現任處長許宗民等人，準備接下這項歷史重任。

日前總統蔡英文抵澎視察地方建設，送出逾百億元建設大禮，其中最受外界矚目的，就是澎防部莒光營區遷建拱北營區案，原本代拆代建，改為國庫負擔26億元，也是自前縣長王乾同執政時提議以來，歷經5任縣長，終於拍板定案，外遷一次到位，澎防部遷至拱北營區，這是影響澎湖建設上的一大步。

由於總統蔡英文拍板定案，澎防部遷建案勢在必行，主要由政務委員張景森負責，但遷建後的澎防部營區，因多處是日治時期留下的古蹟，需要進行專業規劃及未來遷移後所釋出的土地利用，蔡英文總統責成交由交通部、文化部、縣府一起規劃。所有規劃重責落在交通部觀光局，意外促成前後4任處長齊聚一堂的難得畫面。

澎防部遷建營區土地規劃案，由現任觀光局技術組長張隆城領軍，調任台北遊客中心主任的方正光、霧峰負責果呂業務的陳志賢，加上現任處長許宗民，澎管處歷年以來4巨頭集思廣益，為澎防部釋出土地尋找更好的用途，也讓這些曾為澎湖觀光發展盡過心力的龍頭們，有重返舊地回到家的感覺。

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