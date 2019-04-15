澎湖北海姑婆嶼無人島建築老舊 澎管處近期拆除

2019-04-15 21:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖野生紫菜重要產區姑婆嶼，1999年因旅遊業者開發，澎湖國家風景區管理處在上面設立露營區、木棧道、浴廁及涼亭等設施，但經過日曬雨淋早已破損不堪，澎管處進行報廢，近期內將派員登島拆除，但姑婆也難逃海廢淹沒命運。

姑婆嶼以生產野生紫菜聞名，傳統屬於赤崁村龍德宮公產，每年過年前都會進行採收作業，廟方會在前一個月派員駐守，其餘則僅有釣客登岸，以往曾有業者開發成觀光遊憩區，但因未帶動熱潮，最後也無疾而終，但島上卻留有澎管處木製遊憩措施。

由於姑婆為無人島，缺乏專人維護，加上臨海鹽分重，經不起風吹雨淋，木製遊憩設施出現多處破損，早已不堪使用，因設施都已超過使用年限，澎管處已完成報廢程序，近期內將待天氣好轉，派員登島進行拆除，並雇請專船前往載運，工程相當浩大，所以仍在審慎評估拆除時機。

另外澎湖海廢問題嚴重，許多無人島都成為海廢攔截網，變成了垃圾海，姑婆嶼也無法倖免，澎管處表示每年都會不定時派員或配合社團登島淨灘，但海廢真的是清不完，甫清乾淨遇到北風又是大批垃圾登島；湖西鄉龍門今明兩日也在村長洪瑞達號召領軍下，展開海廢清理，希望用自發性行動，帶動所有澎湖人共同守護家園。

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