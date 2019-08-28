熱門景點一次暢遊 北市與高鐵合推「北北基好玩卡」

2019-08-28 20:20

〔記者蔡思培／台北報導〕為鼓勵中南部民眾前往北部遊玩，台北市觀光傳播局與台灣高鐵合作，推出兩款「北北基好玩卡」旅遊卡，包含台北捷運、高鐵、北部旅遊，讓民眾一張卡玩遍北部。

北市昨天起推出「北北基好玩卡-高鐵假期」、「北北基好玩卡︱高鐵聯票」兩款旅遊卡，內容包含高鐵標準車廂來回車票、兩天內台北捷運無限次搭乘、多個北部景點免費入場。「高鐵假期」適合想要感受大台北都市風情的消費者，景點包括貓空纜車、美麗華摩天輪二選一；袖珍博物館、士林官邸二選一；台北市立動物園、兒童新樂園、天文館、科教館四選二。若從左營出發，每人優惠價格為2980元，相當於原價74折。

「高鐵聯票」則較適合喜歡到郊外踏青、沿途欣賞風光的旅客。聯票包含淡水古蹟博物館、朱銘美術館、野柳地質公園、黃金博物館、和平島公園美麗華摩天輪等北北基知名景點門票。購票者還可享雙北公車、5條台灣好行2天內無限次搭乘。從左營出發，每人僅要2830元，約為原價56折。

觀光傳播局劉奕霆局長表示，這次與台灣高鐵合作推出北北基好玩卡，希望提供購買高鐵來回票的旅客便利且經濟的旅遊組合方案。也期盼在北北基好玩卡的帶動下，讓跨區旅遊更盛行，為北北基觀光產業注入活水。

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