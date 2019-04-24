高鐵新式列車駕駛模擬機MIT！ 170個應變情境超威

2019-04-24 19:24

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣高鐵公司委託中科院航空研究所，歷經2年5個月，設計製造全台第一個本土化新式列車駕駛模擬機，今天（24日）首度曝光，模擬機從視覺效果圖資、模擬軟體到動感控制平台，由中科院量身打造多樣化緊急應變情境劇本，更新增車頭聯結裝置，可直接進行實車聯結訓練，讓演練情境與行車實務做更密切的結合。高鐵公司董事長江耀宗、中科院院長杲中興共同主持啟用典禮，交通部政務次長黃玉霖、國防部副部長張冠群等人到場和體驗試乘，見證台灣高鐵推動軌道工業本土化的重要里程碑。

新式列車駕駛模擬機打造170個模擬情境，不僅模擬畫面逼真，且依照高鐵通車以來各種實際營運經驗，量身打造多樣化緊急應變的情境劇本，包括遇到空飄物（菜網、汽球）纏繞電車線、地震、豪雨、颱風、撞到動物等緊急事件或車輛故障情形，轉化成訓練模擬情境，透過新研製的6軸動感平台，讓學員能感受實境的臨場感，大幅提升訓練的精實度，強化駕駛遇到異常及故障情況的應變能力；與前一代模擬機最大差異就是訓練教室升級、新增聯結機，讓駕駛可以練習拆卸車頭的鼻罩、鼻環，進行緊急救援練習。

江耀宗說，高鐵公司配合前瞻計畫，盼能成為軌道產業發展領頭羊，舊艙是委託日本廠商製作，新款的模擬器則是請中科院做的，以過去12年多營運以來實務上出現的特殊事件，由中科院把列車行駛過程實境，包括沿線的視覺效果圖資做詳細的模擬，讓駕駛訓練更有效率，以後維修保養不但更即時，成本也可降低，最大亮點就是增設聯結機、訓練教室的更新，動感平台也從3軸增至6軸。

杲中興也說，模擬機不是一個電動遊戲機，是要刺激操作人員所有感官反應，成為一個接近真實狀況的訓練裝備。模擬器最難的是它的數學模組，因為國外設計的車體廠商不會提供相關數據，中科院從模擬車子的各種動態模式，透過動感平台模擬出人在真實操作環境中的反應。

張冠群也說，過去他在中科院副院長任內就和高鐵有許多合作案例，包括研磨子、集電弓等等，一路合作下來慢慢有體驗，今年進到一個新的里程碑，駕駛模擬機不是零件而是一個系統性的開發，可以視為一個典範，因為基礎工業和國防工業有很多共同之處，比如高速鐵路要求規格高、可靠度高但量很少，一般企業無法承作，但國防工業很適合做。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/